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Гибель на пожаре

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Октябрь
В тюменском селе на пожаре погиб человек
Трагедия произошла сегодня в четвертом часу утра в селе Ашлык Вагайского района. Там загорелся частый жилой дом.
27 октября, 07:38
В селе под Тюменью во время пожара погиб человек
Трагедия произошла сегодня ночью в исетском селе Шорохово. Около полуночи там загорелась одна из квартир в многоквартирном двухэтажном доме.
25 октября, 06:23
Женщина и ребенок погибли на пожаре под Тюменью
22 октября, 04:58
Под Тюменью на пожаре погиб пенсионер
Трагедия произошла сегодня ночью в селе Каскара. В третьем часу ночи там загорелась одна из квартир четырехквартирного жилом дома по улице Садовой.
18 октября, 06:38
Два человека погибли на пожаре в Тюменской области
7 октября, 04:46
Сентябрь
Житель Тюменской области погиб во время пожара в частном доме
Трагедия произошла вечером в пятницу, 13 сентября, в Заводоуковске. Там загорелся частный жилой дом.
14 сентября, 05:40
Август
Труп мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Тюменской области
Трагедия произошла сегодня в четыре часа утра в селе Вагай. На улице Ленина загорелся частый жилой дом.
4 августа, 07:41
Июль
В Тюмени водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии
Трагедия произошла сегодня ночью на пешеходном переходе по улице Пермякова, 74. Водитель на автомобиле Nissan сбил переходившего дорогу мужчину и уехал с места ДТП.
27 июля, 03:23
Житель Тюмени погиб при пожаре в дачном доме
Трагедия произошла сегодня ночью в СНТ «Тюменец». В дежурную часть сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи.
7 июля, 03:44
Май
В Тюменской области из-за непотушенной сигареты дотла сгорел дом. Есть жертвы
Трагедия произошла ночью 28 мая в деревне Копотилово Казанского района. В жилом двухквартирном доме загорелась одна из квартир.
28 мая, 04:07
Апрель
Один человек погиб во время пожара в деревне под Тюменью
Трагедия произошла ночью 30 апреля в деревне Есаулова Тюменского района. Там загорелся частный жилой дом.
30 апреля, 04:18
Март
Один человек погиб при пожаре в тюменской деревне
Трагедия произошла в субботу, 16 марта, в деревне Боровлянка Голышмановского района. В четвертом часу утра загорелся частный жилой дом.
16 марта, 04:13
Один человек погиб во время пожара в тюменской деревне
Трагедия произошла накануне вечером в деревне Соснина Ялуторовского района. В шестом часу вечера загорелся частный жилой дом. На место происшествия были направлены три единицы техники и десять человек личного состава МЧС.
8 марта, 05:32
Двое тюменцев погибли при пожаре в многоэтажке
Трагедия произошла сегодня ночью в селе Абатское. Около двух часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о пожаре многоквартирном доме — загорелась одна из квартир.
7 марта, 05:05
Февраль
В Тюмени при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Трагедия произошла в воскресенье утром, 18 февраля, в пятиэтажном доме по улице Тимуровцев, 32, — загорелась одна из квартир.
18 февраля, 09:42
Январь
В тюменском селе сгорел дом. Погиб один человек
Трагедия произошла в воскресенье утром, 21 января, в поселке Голышманово. Около 8 часов утра загорелся частный деревянный жилой дом.
21 января, 05:44
В Тюменской области во время пожара погиб ребенок
13-летняя девочка погибла в результате пожара, произошедшего в селе Вагай Вагайского района в частном доме. Трагедия случилась утром в воскресенье, 14 января.
14 января, 15:10
В поселке под Тюменью сгорел жилой дом. Есть погибшие
Еще один смертельный пожар произошел сегодня в Исетском районе. Около шести часов вечера в поселке Коммунар загорелся частный жилой дом.
3 января, 15:51
Декабрь 2023
В Тобольске в пятиэтажке произошел пожар. Погиб человек
Трагедия произошла в субботу, 23 декабря, около полуночи в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова, 3. В 23:33 в одной из квартир на четвертом этаже произошел пожар.
24 декабря 2023, 03:57
В Тюмени во время пожара в частном доме погиб человек
Трагедия произошла сегодня утром в тюменском СНТ «Дубравушка». В половине восьмого утра здесь произошел пожар в жилом деревянном доме по улице Восточной, в результате которого погиб человек.
21 декабря 2023, 06:19

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