Гибель на пожаре

Один человек погиб во время пожара в тюменской деревне

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Соснина Ялуторовского района. В шестом часу вечера загорелся частный жилой дом. На место происшествия были направлены три единицы техники и десять человек личного состава МЧС.