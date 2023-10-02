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Updated Сегодня, 13:15

Огромная пробка заблокировала движение в западной части Объездной дороги Тюмени

Огромная пробка заблокировала движение в западной части Объездной дороги Тюмени

2 октября 2023, 13:11
Фото: 1MI
В областной столицы в час пик возник большой затор. Здесь произошло ДТП.
«Большая пробка в сторону Ямской на Объездной дороге. Тут авария грузовика и легковушки, машины перегородили одну полосу», — сообщил «Нашему городу» таксист Виталий А.

Затор растянулся сразу на 2,5 километра. По данным «Нашего города» в аварии столкнулись грузовик КАМАЗ и корейский легковой автомобиль. У машины помят багажник, пострадавших нет. В час пик пробки в городе достигли 8 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 29 сентября огромная пробка в 9 километров остановила движение в Тюмени.

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