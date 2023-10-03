Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 3 октября ожидается день без осадков. В утренние часы термометры покажут +10…+11, к полудню воздух прогреется до +14…+16, в вечерние часы термометры покажут +12…+13. В течение дня будет дуть юго-западный ветер с переходом на южный со скоростью 4-10 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:45, закат в 18:08, продолжительность дня 11 часов 23 минуты.
В Тобольске вторник, 3 октября, ожидается дождливым. Осадки вероятны в утренние и вечерние часы. Утром температура воздуха составит +10, скорость юго-западного ветра 4-5 м/с, вероятны осадки в виде дождя. К обеду потеплеет до +13…+15, ветер усилится до 7 м/с. В темное время суток ожидается +12, дожди и ветер до 4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:35, закат в 17:56, продолжительность дня 11 часов 21 минута.
В Ялуторовске во вторник день будет пасмурным, в темное время суток возможны дожди. Утром и днем термометры покажут +10…+17, максимальная вечерняя температура воздуха составит +12…+13. В течение дня будет дуть юго-западный ветер с переходом на южный со скоростью 6-8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:42, закат в 18:05, продолжительность дня 11 часов 23 минуты.
В Заводоуковске 3 октября ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +9.+10, скорость юго-западного ветра 7-8 м/с. К полудню воздух прогреется до +15…+16, скорость ветра составит 8-9 м/с, возможен небольшой дождь. В вечерние часы термометры покажут +12…+13, скорость южного ветра до 6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:41, закат в 18:04, продолжительность дня 11 часов 23 минуты.
В Ишиме во вторник, 3 октября, день пройдет при переменной облачность и без осадков. В течение дня будет дуть ветер юго-западного и южного направлений со скоростью до 5-9 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+8, к обеду воздух прогреется до +15…+16. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +10…+11.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:28, закат в 17:53, продолжительность дня 11 часов 25 минут.