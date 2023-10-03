Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября

В Ишиме во вторник, 3 октября, день пройдет при переменной облачность и без осадков. В течение дня будет дуть ветер юго-западного и южного направлений со скоростью до 5-9 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+8, к обеду воздух прогреется до +15…+16. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +10…+11.