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Published Сегодня, 14:06

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Updated Сегодня, 14:10

Производственный комплекс

В Тюмени банкротят производителя полимеров, который проработал 24 года

2 октября 2023, 14:06
Фото: 1MI
Производственный комплекс
Тюменская компания, которая десятилетиями снабжала «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» полимерами для добычи полезных ископаемых теперь банкрот.

Налоговая подала иск против ООО НПФ «Геотерм», компания была зарегистрирована в Тюмени. На данный момент счета организации заморожены, у фирмы серьёзные долги перед поставщиками. По данным дела №А70-20327/2023, сумма задолженности пока не называется.

По данным СБИС, ООО НПФ «Геотерм» работает с 1999 года. За это время в организации разработали полимерные композиции и запатентовали их. Полимеры «доказали свою эффективность более чем в 500 скважинах» при добыче полезных ископаемых. Известно, что разработанные фирмой запатентованные составы «ГЕОТЕРМ-02», «ГЕОТЕРМ-03», «ГЕОТЕРМ-04» позволяли ликвидировать негерметичность эксплуатационной колонны при температурах до 150 градусов. Организация проработала 24 года, общая выручка компании составила более 340 млн рублей.

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