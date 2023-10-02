В Тюмени банкротят производителя полимеров, который проработал 24 года

По данным СБИС, ООО НПФ «Геотерм» работает с 1999 года. За это время в организации разработали полимерные композиции и запатентовали их. Полимеры «доказали свою эффективность более чем в 500 скважинах» при добыче полезных ископаемых. Известно, что разработанные фирмой запатентованные составы «ГЕОТЕРМ-02», «ГЕОТЕРМ-03», «ГЕОТЕРМ-04» позволяли ликвидировать негерметичность эксплуатационной колонны при температурах до 150 градусов. Организация проработала 24 года, общая выручка компании составила более 340 млн рублей.