Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 9 октября

В Ишиме в понедельник метеорологи обещают небольшие дожди утром и в вечернее время суток, днем сохранится пасмурность, но осадки не ожидаются. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +10…+15, в темное время суток столбики термометров опустятся до +9…+14.