Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 9 октября

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 9 октября в течение дня будут идти дожди, скорость юго-западного ветра составит до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут +7…+9, в темное время суток температура воздуха составит +4…+7.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:57, закат в 17:53, продолжительность дня 10 часов 56 минут.
В Тобольске в понедельник, 9 октября, синоптики обещают ливневые дожди, ветер юго-западного и южного направлений до 4,8 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +8…+10, в темное время суток термометры покажут +5…+7.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:47, закат в 17:41, продолжительность дня 10 часов 54 минуты.
В Ялуторовске 9 октября на протяжении всего дня ожидаются дожди, юго-западный ветер до 6 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +9…+11, в вечерние и ночные часы ожидается +5…+8.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:53, закат в 17:51, продолжительность дня 10 часов 58 минут.
В Заводоуковске в понедельник, 9 октября, ожидаются на протяжении дня небольшие дожди, юго-западный ветер до 5,3 м/с, температура воздуха +9…+12 утром и в дневные часы, до +5….+8 в темное время суток.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:52, закат в 17:50, продолжительность дня 10 часов 58 минут.
В Ишиме в понедельник метеорологи обещают небольшие дожди утром и в вечернее время суток, днем сохранится пасмурность, но осадки не ожидаются. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +10…+15, в темное время суток столбики термометров опустятся до +9…+14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:40, закат в 17:39, продолжительность дня 10 часов 59 минут.