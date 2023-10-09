nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:07

Published Сегодня, 01:07

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 9 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 9 октября

9 октября 2023, 01:07
Фото: 1MI
В Тюменской области новая рабочая неделя начнется с дождей. В понедельник, 9 октября, синоптики обещают умеренные дожди, туманы, ветер 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. В дневные часы температура воздуха составит +9…+14, ночью ожидается +2…+7.

В Тюмени 9 октября в течение дня будут идти дожди, скорость юго-западного ветра составит до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут +7…+9, в темное время суток температура воздуха составит +4…+7.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:57, закат в 17:53, продолжительность дня 10 часов 56 минут.

«Ракета попала в парковку нашего дома»: живущий в Израиле тюменец рассказал о войне
Узнать подробнее

В Тобольске в понедельник, 9 октября, синоптики обещают ливневые дожди, ветер юго-западного и южного направлений до 4,8 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +8…+10, в темное время суток термометры покажут +5…+7.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:47, закат в 17:41, продолжительность дня 10 часов 54 минуты.

Итоги недели: школьник-убийца, открытие нового сквера, рост числа смертельных ДТП
Узнать подробнее

В Ялуторовске 9 октября на протяжении всего дня ожидаются дожди, юго-западный ветер до 6 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +9…+11, в вечерние и ночные часы ожидается +5…+8.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:53, закат в 17:51, продолжительность дня 10 часов 58 минут.

Тюменскую школу № 94, в которой шестикласснику сломали нос, проверит прокуратура
Узнать подробнее

В Заводоуковске в понедельник, 9 октября, ожидаются на протяжении дня небольшие дожди, юго-западный ветер до 5,3 м/с, температура воздуха +9…+12 утром и в дневные часы, до +5….+8 в темное время суток.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:52, закат в 17:50, продолжительность дня 10 часов 58 минут.

В Тюменской области ищут военных на зарплату около 230 тысяч рублей
Узнать подробнее

В Ишиме в понедельник метеорологи обещают небольшие дожди утром и в вечернее время суток, днем сохранится пасмурность, но осадки не ожидаются. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +10…+15, в темное время суток столбики термометров опустятся до +9…+14.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:40, закат в 17:39, продолжительность дня 10 часов 59 минут.

Читайте также:
Итоги недели: школьник-убийца, открытие нового сквера, рост числа смертельных ДТПВ Тюменской области ищут военных на зарплату около 230 тысяч рублейТюменскую школу № 94, в которой шестикласснику сломали нос, проверит прокуратура
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода#Прогноз погоды#Ишимский район
Подпишитесь
«Ракета попала в парковку нашего дома»: живущий в Израиле тюменец рассказал о войне
Вчера, 11:17
Антипинский НПЗ нарушил правительственное эмбарго
Вчера, 08:43
Тюменскую школу № 94, в которой шестикласснику сломали нос, проверит прокуратура
Вчера, 08:54
Пыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе
Вчера, 05:28
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
7 октября, 12:02
Муж депутата облдумы возглавит суд, где рассматриваются все коррупционные дела
Вчера, 04:19