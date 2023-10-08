«Ракета попала в парковку нашего дома»: живущий в Израиле тюменец рассказал о войне

В 2002 году Лига Арабских Государств (ЛАГ) приняла программу, известную как Саудовская Инициатива. В ней ЛАГ предлагает Израилю отступить с оккупированных им в ходе Шестидневной войны, признать Палестинское государство на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа со столицей в Восточном Иерусалиме и позаботиться о справедливом решении проблемы палестинских беженцев. В ответ на эти действия Израиля, страны члены ЛАГ обязуются считать арабо-израильский конфликт законченным, признать Израиль, заключить с ним мир и установить дипломатические отношения. Израиль до сих пор не дал официального ответа на это предложение.