«Ракета попала в парковку нашего дома»: живущий в Израиле тюменец рассказал о войне

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Житель Тюменской области Сергей, переехавший с семьей в Израиль сразу после начала специальной военной операции, рассказал «Нашему Городу» о том, что сейчас происходит в стране.
«Настолько серьезных военных действий в стране не было. Был подобный конфликт в начале 00-х, но все равно не таких масштабов. Но народ видит во всем этом шанс раз и навсегда решить проблему с сектором Газа и террористами. Союзники нас полностью поддержали и никто „палки в колеса“ не ставит», — рассказывает тюменец.
По его словам, многие местные жители винят в случившемся политический кризис в стране — политики занимались дрязгами, а не защитой страны.
«Сейчас все в шоке и ярости. В недоумении — как спецслужбы могли „проворонить“ атаку таких масштабов», — отмечает Сергей.
Мужчина живет с семьей, супругой и 4-летней дочкой, немного севернее Тель-Авива, в 20 минутах от центра города. Но ракеты туда все равно долетают, хоть и реже.
«В городе южнее Тель-Авива, откуда мы месяц назад переехали, ракета попала в парковку прямо у нашего бывшего дома. Сейчас города пустые, все сидят дома. Нас на работе тоже перевели на удалёнку. Многих коллеги призвали из резерва на юг страны. Вчера раза три включали сирены. Всю субботу просидели в убежище, мониторя телеграмм», — говорит мужчина.
В Израиле действует цензура на предмет видео, снятого ХАМАСом, а российские каналы выкладывают видео издевательств и убийств.
«Общее настроение — стереть сектор Газа с лица земли. Все верят в силу нашей армии и в победу в войне», — подчеркивает тюменец.
И признается, что накануне, после начала военных действий, были мысли о том, чтобы вернуться в Россию. Но уже сегодня паника отступила.
«В случае серьезной войны, если например Иран подключится, будем смотреть, куда эвакуироваться. У меня дочке 4 года, не вариант с ней на фронте жить. Но пока с оптимизмом сморим на все — уверены в нашей победе и ждем развязки», — отмечает Сергей.
7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число погибших в Израиле превысило 350 человек, 1800 людей получили ранения. Цифры неокончательные, сообщил посол Израиля в РФ. В ответ на израильские удары по сектору Газа скончались 232 человека, а около 1,7 тысячи получили травмы.
Идет эвакуация жителей городов Урим, Беери, Нахаль Оз, Нетив ха-Асара, Зиким, которые находятся на границе с сектором Газа.
Из-за обстановки в стране, Росавиация ввела ограничения на вылеты в аэропорты Израиля «до особых распоряжений». Несколько авиакомпаний, включая Red Wings, «Победа, Аэрофлот, Азербайджанские авиалинии», казахская Air Astana и другие, отменили прямые рейсы в страну.
Между тем в израильском аэропорту Бен-Гурион творится сейчас настоящий хаос — сотни людей пытаются покинуть страну.
Конфликт Израиля и Палестины называют самым длительным нерешенным противостоянием в мире, которое тянется уже на протяжении 75 лет. Причиной послужило провозглашение на территории исторической Палестины государства Израиль в 1948 году.
В мае 1948 года, после провозглашения о независимости Израиля, арабские страны — Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Ирак — начали войну против образованного государства. Тогда их атака была отражена.
В июне 1967 между Израилем и арабскими государствами произошла война продолжительностью шесть дней. Тогда Иерусалим был объединен, а Западный берег реки Иордан и сектора Газа — оккупированы. Началось освоение земель еврейским населением, что привело к массовому переселению арабского населения.
В октябре 1973 года Египет и Сирия выступили против Израиля, чтобы вернуть арабские территории, потерянные во время Шестидневной войны. Завершилась она после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с призывом о прекращении военных действий и к переходу к переговорам, направленным на установление «справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке». Октябрьская война привела к острейшему политическому кризису в Израиле.
В 1979 году состоялось подписание мирного договора между Израилем и Египтом, согласно которому Израиль возвращал Египту Синайский полуостров, Египет признавал Израиль и отказывался от требования создания арабского государства в Палестине. В 1982 году Израиль вывел свои войска и поселенцев с Синайского полуострова.
В 1994 году был подписан Израильско-иорданский мирный договор, что сделало Иорданию второй арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем.
В 2000 году премьер-министр Эхуд Барак вывел войска из Южного Ливана.
В 2002 году Лига Арабских Государств (ЛАГ) приняла программу, известную как Саудовская Инициатива. В ней ЛАГ предлагает Израилю отступить с оккупированных им в ходе Шестидневной войны, признать Палестинское государство на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа со столицей в Восточном Иерусалиме и позаботиться о справедливом решении проблемы палестинских беженцев. В ответ на эти действия Израиля, страны члены ЛАГ обязуются считать арабо-израильский конфликт законченным, признать Израиль, заключить с ним мир и установить дипломатические отношения. Израиль до сих пор не дал официального ответа на это предложение.
12 июля 2006 года ливанская шиитская террористическая организация Хезболла, поддерживаемая Сирией и Ираном, запустила несколько ракет по израильским населённым пунктам и атаковала позиции израильских войск. Боевики Хезболлы пересекли израильскую границу, захватив двух солдат в заложники. Провокационные действия Хезболлы разожгли Вторую ливанскую войну. Под давлением ООН конфликт закончился прекращением огня. После окончания войны начальник израильского генерального штаба Дан Халуц ушёл в отставку.
2015–2018 годы характеризовались периодическим обострением палестино-израильского конфликта, взаимными атаками и рядом протестов жителей Палестины.
В 2019 году палестинцы выпустили более 200 ракет на Израиль в ответ на ликвидацию командира группировки «Исламский джихад» в палестинском секторе Газа, якобы готовившего крупный теракт. Израильские военные ответили авиаударами. Очередной конфликт закончился перемирием израильских властей и «Исламского джихада».
10-21 мая 2021 года прошла «антитеррористическая» операция Израиля «Страж стен» последовала после ракетного обстрела израильской территории палестинскими боевиками.
9 −13 мая 2023 года состоялась военная операция Израиля «Щит и стрела» по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад». Была спровоцирована обстрелом территории Израиля палестинскими боевиками. Взаимные атаки завершились благодаря вмешательству Египта. Представители палестинской группировки и Израиля договорились о прекращении огня.