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4 ноября
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды в Тюмени на 4 ноября
4 ноября, 03:37
3 ноября
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
3 ноября, 12:20
Сносит остановки и выбивает окна: последствия штормового ветра в Тюмени
3 ноября, 07:58
На Тюмень 3 ноября обрушится штормовой ветер с порывами до 20 м/с
3 ноября, 03:35
2 ноября
Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер и мокрый снег
В воскресенье в Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Тюменцев просят быть осторожными в сильный ветер и на дорогах.
2 ноября, 11:22
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики — что случилось?
Появилась информация о том, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.
2 ноября, 10:49
Мокрый снег и штормовой ветер: погода в начале ноября тюменцев не порадует
2 ноября, 01:07
1 ноября
Внимание! В Тюменской области прогнозируется мокрый снег и шквалистый ветер
1 ноября, 10:45
День жестянщика? В первый день ноября на Тюмень обрушится штормовой циклон
1 ноября, 01:06
31 октября
Внимание! В Тюменской области ожидаются мокрый снег и резкое похолодание
В первый день ноября в Тюменской области температура воздуха опустится до -6 градусов. Об этом информирует департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
31 октября, 10:55
Штормовой «Мартин»: на Тюмень обрушится североатлантический циклон
31 октября, 08:11
Четверг станет в Тюмени последним солнечным днем этой недели
31 октября, 01:07
30 октября
Смогут ли тюменцы увидеть завораживающее явление — метеорный поток Леониды?
30 октября, 11:38
Когда в Тюмени наступит зима? Синоптики дали неутешительный прогноз
30 октября, 08:54
В Тюмени похолодает до -6. Когда?
30 октября, 01:07
29 октября
Снежная буря накроет Тюмень в начале ноября
29 октября, 08:53
Дожди и мокрый снег накроют Тюмень 29 октября
29 октября, 01:07
28 октября
Мощный циклон занесет Тюмень снегом
28 октября, 05:55
В Тюмени 28 октября похолодает и пойдет дождь со снегом
28 октября, 01:06
27 октября
Гололед, дожди и снег: каким будет начало ноября в Тюмени?
27 октября, 11:12

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