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В Тюменской области ищут военных на зарплату около 230 тысяч рублей

В Тюменской области ищут военных на зарплату около 230 тысяч рублей

8 октября 2023, 11:35
Фото: 1MI
В Тюменской области ищут военнослужащих. На сайте «Работа России» опубликованы десятки вакансий. Требуются водители, механики, стрелки, разведчики, саперы и т. д.

Размер заявленной заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. К примеру, до 226 тысяч готовы платить водителю-механику, готовому к службе по контракту. В предложении о работе указано, что в должностные обязанности будет входить управление автомобилем, заправка автомобиля топливом, смазочными материалами, охлаждающей жидкостью, отслеживание исправного состояния эксплуатируемого автомобиля.

Отмечено, что предоставляет социальный пакет и жилье при переезде.

Такую же заработную плату обещают начальнику радиостанции, который будет обеспечивать бесперебойную связь, постоянную готовность личного состава и материальной части радиостанции к работе. До 226 тысяч рублей обещают платить и командиру отделения, в обязанности которого будет входить обучение солдат, командование бойцами при выполнении боевых задач.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменским бюджетникам повысили оклады. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Руслан Кухарук. В среднем окладная часть сотрудникам муниципальных учреждений увеличена на 400-1000 рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие
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