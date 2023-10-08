В Тюменской области ищут военных на зарплату около 230 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Размер заявленной заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. К примеру, до 226 тысяч готовы платить водителю-механику, готовому к службе по контракту. В предложении о работе указано, что в должностные обязанности будет входить управление автомобилем, заправка автомобиля топливом, смазочными материалами, охлаждающей жидкостью, отслеживание исправного состояния эксплуатируемого автомобиля.
Отмечено, что предоставляет социальный пакет и жилье при переезде.
Такую же заработную плату обещают начальнику радиостанции, который будет обеспечивать бесперебойную связь, постоянную готовность личного состава и материальной части радиостанции к работе. До 226 тысяч рублей обещают платить и командиру отделения, в обязанности которого будет входить обучение солдат, командование бойцами при выполнении боевых задач.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменским бюджетникам повысили оклады. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Руслан Кухарук. В среднем окладная часть сотрудникам муниципальных учреждений увеличена на 400-1000 рублей.