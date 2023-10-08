В Тюменской области ищут военных на зарплату около 230 тысяч рублей

Размер заявленной заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. К примеру, до 226 тысяч готовы платить водителю-механику, готовому к службе по контракту. В предложении о работе указано, что в должностные обязанности будет входить управление автомобилем, заправка автомобиля топливом, смазочными материалами, охлаждающей жидкостью, отслеживание исправного состояния эксплуатируемого автомобиля.