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Прогноз погоды

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Сентябрь
Какая будет погода в Тюменской области в октябре 2024 года?
19 сентября, 01:04
Август
Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?
26 августа, 14:10
Провожаем лето: какой будет погода в августе в Тюмени?
7 августа, 08:19
Июль
Атлантический циклон накроет Тюмень. Дожди будут идти больше недели
30 июля, 08:39
Тепло вернется в Тюмень через несколько дней. Грозы тоже будут
28 июля, 08:18
Опять штормовое: грозы и ливни обрушатся сегодня на Тюмень
23 июля, 01:01
Первый рабочий день новой недели в Тюмени будет солнечным и нежарким
8 июля, 01:01
Ставропольская жара и инфекции! Какой будет погода в Тюменской области через 60 лет?
3 июля, 10:16
Июнь
По Бердюжью промчался торнадо. ВИДЕО
7 июня, 08:30
Зонты не помогут. На Тюмень надвигаются грозы и град
На Тюмень надвигается мощный циклон. Погода должна испортиться уже 6 июня, кроме ливней, ожидаются и другие крайне неприятные явления.
5 июня, 13:31
Апрель
Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18
4 апреля, 01:12
Убирать куртки рано. На Тюмень надвигается мощный снегопад
По данным интернет-сервисов, заморозки и снег стоит ждать как минимум до конца ближайших выходных.
3 апреля, 09:47
Март
Синоптики обещают тюменцам дожди и +8
26 марта, 01:04
Февраль
Головная боль и нервозность: Тюменцев предупредили о сильнейшей магнитной буре
Жителей Тюменской области предупредили о мощной магнитной буре 25 февраля. Как стало известно, интенсивность геомагнитных излучений связана с тем, что область солнечных вспышек находится на одной линии Солнце — Земля.
25 февраля, 08:22
Январь
Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области
25 января, 08:46
Морозы отступают: в Тюмени потеплеет до -13
15 января, 01:13
В Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозы
В Тюмени сегодня ночью резко похолодает — в областной столице ударят 30-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -30…-31.
2 января, 12:28
Декабрь 2023
Гололед, дождь и ветер до 17 м/с: в Тюменской области продолжит бушевать непогода
22 декабря 2023, 01:03
Морозы отступают: тюменцам обещают улучшение погоды
В Тюменской области стало немного теплее. В дневные часы термометры покажут -22-27 градусов, вечером -20-25. Ветер будет юго-западным, 2-4 м/с, с порывами до 5-8 м/с.
13 декабря 2023, 02:17
Погода на выходные: морозы в Тюменской области не отступают
В Тюменской области 9 и 10 декабря ожидается небольшое количество осадков. Ветер будет слабым, но жителей региона предупреждают, что мороз не отступит: в отдельных районах температура воздуха опустится до -36 градусов.
8 декабря 2023, 07:39

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