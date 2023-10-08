Тюменскую школу № 94, в которой шестикласснику сломали нос, проверит прокуратура

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 94 на этой неделе произошла массовая драка. Один из ребят, участников конфликта, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные гематомы. В настоящее время ребенок проходит лечение.