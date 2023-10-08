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Тюменскую школу № 94, в которой шестикласснику сломали нос, проверит прокуратура

Тюменскую школу № 94, в которой шестикласснику сломали нос, проверит прокуратура

8 октября 2023, 08:54
Фото: 1MI
Учебное заведение попало в поле зрения сотрудников ведомства после выхода материала «Нашего Города» о массовой драке в учебном заведении, в ходе которой серьезные травмы получил один из шестиклассников.
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Дети
«Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа провести проверку исполнения требований закона об обеспечении безопасных условий для обучающихся, сохранении их жизни и здоровья, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, по данному факту сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 94 на этой неделе произошла массовая драка. Один из ребят, участников конфликта, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные гематомы. В настоящее время ребенок проходит лечение.

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