Итоги недели: школьник-убийца, открытие нового сквера, рост числа смертельных ДТП

4 октября на территории Тюменской области прошла проверка систем оповещения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Информацию о предстоящей проверке систем оповещения передали лишь по каналам телевидения, входящим в мультиплекс 1 и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM». Правда, в назначенное время сирены прозвучали во всех муниципалитетах юга региона, за исключением Тюмени.