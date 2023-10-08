Итоги недели: школьник-убийца, открытие нового сквера, рост числа смертельных ДТП

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
На этой неделе областную столицу потрясла новость о двух задержанных сотрудниками полиции подростках на LADA, в багажнике которой был обнаружен труп 54-летнего мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Как выяснилось, погибший был отцом одного из школьников.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, задержаны и допрошены, как дети, так и супруга покойного. Следователи выяснили, что мужчину застрелил его 14-летний сын на почве семейного конфликта. Семиклассник выстрелил дважды в спящего мужчину из самозарядной винтовки «Сайга».
Об убийстве он сообщил своему школьному другу из 11 класса и попросил помочь отвезти тело в лес. Труп юные преступники завернули в ковёр, отнесли в машину и положили в багажник, но по дороге их автомобиль остановили полицейские.
В настоящее время 14-летнего школьника отправили в СИЗО. По решению суда подросток там он будет находиться до 4 декабря 2023 года.
4 октября на территории Тюменской области прошла проверка систем оповещения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Информацию о предстоящей проверке систем оповещения передали лишь по каналам телевидения, входящим в мультиплекс 1 и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM». Правда, в назначенное время сирены прозвучали во всех муниципалитетах юга региона, за исключением Тюмени.
Как выяснилось, причиной сбоя стали работы по модернизации и наладке оборудования. В итоге сирены все-таки прозвучали в Тюмени, но на час позже. Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович заверил, что «проверка успешно прошла по всему региону».
На этой неделе в Тюмени в районе улиц Николая Федорова и Николая Зелинского открыли обновленный сквер «Равновесия», главным арт-объектом которого стали известные тюменские весы, являющиеся на протяжении нескольких лет одной из визитных карточек города.
В обновленном сквере оборудования несколько мест для занятий спортом, детские площадки, воркаут-зону, скейт-парк, площадку для выгула животных. Также имеются лавочки, качели, гамаки.
Территория Сквера «Рановесия» была выбрана для благоустройства рамках проекта «Жилье и городская среда» после проведения голосования среди жителей города. За обустройство именно этого сквера проголосовали 6 тысяч человек. На работы было затрачено порядка 100 миллионов рублей.
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил обеспокоенность ростом аварийности и числа погибших, пострадавших в ДТП на тюменских трассах. По заявлению губернатора, основными причинами смертельных аварий стали превышение скорости и выезд на встречную полосу. Виновниками аварий, в основном, становились водители транзитных авто.
В настоящее время властями региона уже прорабатывается вопрос об увеличении камер видеонаблюдения на тюменских автодорогах. Однако руководитель комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин уверен, что контролировать нужно не только водителей, но и качество укладываемых в регионе дорог.
Корреспондент «Нашего города» вместе с общественником оценили на личном опыте условия, с которыми приходится мириться тюменским водителям, и выяснили, что далеко не все автодороги находятся в нормативном состоянии.
Крупнейшее за последние годы вооружённое противостояние между Израилем и Палестиной началось утром в субботу, 7 октября. В южной части государства и Тель-Авиве еще не было семи часов утра, когда зазвучали сирены воздушной тревоги, после чего с территории сектора Газа вылетели десятки ракет.
Житель Тюменской области Сергей, переехавший с семьей в Израиль сразу после начала специальной военной операции, рассказал «Нашему Городу» о том, что сейчас происходит в стране, какие настроения преобладают у местных жителей и планирует ли он возвращаться в Россию.