«Идея хороша, а реализация…»: как тюменцы оценили обновленный сквер «Равновесия»

В последние годы новые общественные пространства обретали имена исторических личностей, однако этот сквер стал исключением. Без истории, конечно, не обошлось, так как главный арт-объект локации — это известные тюменские весы, которые во времена СССР стояла во всех магазинах страны и даже засветились в известных советских фильмах.