«Идея хороша, а реализация…»: как тюменцы оценили обновленный сквер «Равновесия»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В последние годы новые общественные пространства обретали имена исторических личностей, однако этот сквер стал исключением. Без истории, конечно, не обошлось, так как главный арт-объект локации — это известные тюменские весы, которые во времена СССР стояла во всех магазинах страны и даже засветились в известных советских фильмах.
Увековечить память легендарной продукции тюменского завода было решено неспроста. За 50 лет было выпущено более двух миллионов весов. Они выдерживали жару в 50 градусов и сибирские морозы, вы могли заметить их в фильмах «Служебный роман» и «Операция Ы».
«Весы, сделанные на тюменском приборостроительном заводе, стали одним из символов СССР. Их выпускали с 1959 года. Последний экземпляр был собран в 2012 году. На этом полувековая эпоха весов „Тюмень“ закончилась. Сегодня их можно встретить только в небольших магазинчиках и редких учреждениях либо купить раритетные экземпляры в интернете», — рассказали на открытии сквера.
Однако есть у названия и философская составляющая. Весы издавна были олицетворением спокойствия и баланса, символизировали устойчивость и стабильность. Этот лейтмотив прослеживается и в организации сквера, где есть место, как активному отдыху, так и умиротворенным и спокойным прогулкам.
Сквер получился очень современным. Здесь есть сразу несколько мест для занятий спортом, площадки для детей разных возрастов и даже воркаут-зона и скейт-парк. Стоит отметить, что это один из немногих скверов, в котором позаботились и о хвостатых жителях города, установив большую площадку для выгула собак.
«Много собачников на спецплощадках. Жалуются, что некоторые приводят на такие закрытые площадки агрессивных собак», — рассказывают гости парка.
Тем, кто предпочитает уютные посиделки оборудовали несколько десятков лавочек, две гигантские скамейки, гамаки и качели. Особой популярностью у гостей сквера пользуются гамаки и качели. Они вызывают восторг, как у детей, так и у взрослых.
Однако жители близлежащих домов очень рады открытию обновленного сквера. Отзываются об организации пространства восторженно и ценят разнообразие площадок для детей. Хотя арт-объект с весами вызывал неоднозначную реакцию.
«На знаменитые тюменские весы мало похоже», — отметила тюменка Ольга.
«А мне нравится, интересно придумали, хотя не с первого раза я поняла, что это», — высказалась местная жительница Татьяна.
«Это весы?» — с недоумением вникал в разговор Владимир.
Стоит отметить, что эта территория была выбрана для благоустройства рамках проекта «Жилье и городская среда» после проведения голосования среди жителей города. За обустройство именно этого сквера проголосовали 6 тысяч человек.
«Когда мы определяли внутреннее наполнение сквера, то более 16 тысяч тюменцев высказали свои предложения и пожелания. Инициатива граждан — одно из условий проекта „Жилье и городская среда“. С учетом всех замечаний и пожеланий дизайн-проект был доработан и согласован с жителями, лишь после этого за него взялись проектировщики. То, что сегодня здесь создано, — это дело рук тюменских организаций, которые вложили частичку себя, своей энергии и личного времени в общее дело. Поздравляю вас с этим событием! Желаю, чтобы сквер радовал всех, кто сюда будет приходить», – сказал на открытии сквера глава городской администрации Руслан Кухарук.
Стоит сказать, что ранее на месте нынешнего сквера был пустырь, стоимость благоустройства территории составила около 100 миллионов рублей, подрядчиков выступила компания «Тюмень ТрассСтрой». Для детских площадок завезли 200 тонн речной гальки, а также территорию украсят около 300 крупных деревьев.