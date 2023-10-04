Во всех городах Тюменской области завыли сирены, кроме Тюмени

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным опроса «Нашего Города», 93% тюменцев звуки сирен не услышали. Информацию о предстоящей проверке систем оповещения передали лишь по каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк, Радио Россия, Вести FM».
Что выглядит немного пугающе на фоне одобряющего заявления главного редактора RT Маргариты Симоньян о проведении ядерных испытаниях над Сибирью. Ведь в случае ЧС жители Тюмени даже не узнают, что нужно бежать в бомбоубежище.
«Если произвести в сотнях километрах, где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, ничего страшного на Земле не будет. Ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации. А будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся „цифра“, все спутники. Это напугает Запад и поможет завершить конфликт на Украине», — заявила Симоньян.
Впрочем, в Кремле заверили, что заявления Симоньян не всегда соответствуют официальной позиции правительства России.
В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что система оповещения сработала на территории всего региона, за исключением областной столицы.
«Сирены не включились из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования», — сообщили в ведомстве.
Заметим, что на модернизацию систем оповещения в Тюменской области в этом году потратили более 52 миллионов рублей. Средства пошли на установку 36 громкоговорителей с функцией электронной сирены в Тюмени, 15 громкоговорителей в Тобольске, 3 устройств запуска сирен в Ярковском муниципальном образовании.