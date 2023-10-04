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Updated Сегодня, 06:33

В Тюмени не включились сирены из-за модернизации оборудования

Во всех городах Тюменской области завыли сирены, кроме Тюмени

4 октября 2023, 06:31
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени не включились сирены из-за модернизации оборудования

Проверка систем оповещения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен должна была пройти сегодня в Тюмени. Однако этого не случилось.

По данным опроса «Нашего Города», 93% тюменцев звуки сирен не услышали. Информацию о предстоящей проверке систем оповещения передали лишь по каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк, Радио Россия, Вести FM».

Что выглядит немного пугающе на фоне одобряющего заявления главного редактора RT Маргариты Симоньян о проведении ядерных испытаниях над Сибирью. Ведь в случае ЧС жители Тюмени даже не узнают, что нужно бежать в бомбоубежище.

«Если произвести в сотнях километрах, где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, ничего страшного на Земле не будет. Ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации. А будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся „цифра“, все спутники. Это напугает Запад и поможет завершить конфликт на Украине», — заявила Симоньян.

Впрочем, в Кремле заверили, что заявления Симоньян не всегда соответствуют официальной позиции правительства России.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что система оповещения сработала на территории всего региона, за исключением областной столицы.

«Сирены не включились из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования», — сообщили в ведомстве.

Заметим, что на модернизацию систем оповещения в Тюменской области в этом году потратили более 52 миллионов рублей. Средства пошли на установку 36 громкоговорителей с функцией электронной сирены в Тюмени, 15 громкоговорителей в Тобольске, 3 устройств запуска сирен в Ярковском муниципальном образовании.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Проверка систем оповещения
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