Во всех городах Тюменской области завыли сирены, кроме Тюмени

Заметим, что на модернизацию систем оповещения в Тюменской области в этом году потратили более 52 миллионов рублей. Средства пошли на установку 36 громкоговорителей с функцией электронной сирены в Тюмени, 15 громкоговорителей в Тобольске, 3 устройств запуска сирен в Ярковском муниципальном образовании.