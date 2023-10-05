В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике авто труп

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:58
Тело убитого Михаила обнаружил племянник погибшего во время похода к нему в гости. Он же вызвал полицию на место ЧП и сообщил, что в районе шеи мужчины виднеются два пулевых отверстия.
Однако когда полицейские прибыли на место происшествия, тела уже не было — его кто-то забрал. Позже на улице Парковой в Тюмени в Тюмени сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением подростков. И при осмотре авто обнаружили труп в багажнике. Выяснилось, что один из школьников является сыном убитого.
На месте убийства в доме полицейские также задержали 43-летнюю супругу погибшего Михаила. В настоящее время и подростки, в том числе сын мужчины, и его жена находятся на допросе, передает тг-канал Baza.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени отправили на 15 лет в колонию строго режима из-за убийства своей невесты. Мужчина задушил девушку из-за красного Hyundai Getz, которым он планировал завладеть после смерти подруги.