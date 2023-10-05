В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике авто труп

Однако когда полицейские прибыли на место происшествия, тела уже не было — его кто-то забрал. Позже на улице Парковой в Тюмени в Тюмени сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением подростков. И при осмотре авто обнаружили труп в багажнике. Выяснилось, что один из школьников является сыном убитого.