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В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике авто труп

В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике авто труп

5 октября 2023, 07:54
Фото: 1MI
В Тюменской области силовики остановили автомобиль с подростками, в багажнике которого лежал завернутый в ткань труп мужчины. Погибший оказался родным отцом одного из них.
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Дети

Тело убитого Михаила обнаружил племянник погибшего во время похода к нему в гости. Он же вызвал полицию на место ЧП и сообщил, что в районе шеи мужчины виднеются два пулевых отверстия.

Однако когда полицейские прибыли на место происшествия, тела уже не было — его кто-то забрал. Позже на улице Парковой в Тюмени в Тюмени сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением подростков. И при осмотре авто обнаружили труп в багажнике. Выяснилось, что один из школьников является сыном убитого.

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На месте убийства в доме полицейские также задержали 43-летнюю супругу погибшего Михаила. В настоящее время и подростки, в том числе сын мужчины, и его жена находятся на допросе, передает тг-канал Baza.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени отправили на 15 лет в колонию строго режима из-за убийства своей невесты. Мужчина задушил девушку из-за красного Hyundai Getz, которым он планировал завладеть после смерти подруги.

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