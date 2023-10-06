Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвиняют в убийстве

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как выяснилось, мужчину убил его 14-летний сын. Подросток застрелил своего 54-летнего отца на почве семейного конфликта. Семиклассник выстрелил дважды в спящего мужчину из самозарядной винтовки.
Об убийстве он сообщил своему школьному другу из 11 класса и попросил помочь вывезти тело в лес. Труп мужчины подростки завернули в ковёр, отнесли в машину, но по дороге автомобиль остановили полицейские.
В настоящее время подросток задержан, предает тг-канал Baza.
По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.