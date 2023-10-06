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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвиняют в убийстве

Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвиняют в убийстве

6 октября 2023, 07:46
Фото: Следственный комитет
Стали известны подробности жуткого убийства жителя поселка Московский, труп которого обнаружили сотрудники полиции в багажнике автомобиля под управлением двух подростков.
Сюжет
Дети

Как выяснилось, мужчину убил его 14-летний сын. Подросток застрелил своего 54-летнего отца на почве семейного конфликта. Семиклассник выстрелил дважды в спящего мужчину из самозарядной винтовки.

Об убийстве он сообщил своему школьному другу из 11 класса и попросил помочь вывезти тело в лес. Труп мужчины подростки завернули в ковёр, отнесли в машину, но по дороге автомобиль остановили полицейские.

В настоящее время подросток задержан, предает тг-канал Baza.

В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике авто труп
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По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

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