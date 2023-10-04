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Моор заявил о росте числа погибших и пострадавших в авариях в Тюменской области

Моор заявил о росте числа погибших и пострадавших в авариях в Тюменской области

4 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI
В Тюменской области увеличилось число аварий с погибшими и пострадавшими. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем тг-канале.
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ДТП

По словам главы области, большая часть дорожно-транспортных происшествий произошла из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу. Виновниками аварий, в основном, становились водители транзитных авто.

В связи со сложившейся неблагоприятной аварийной обстановкой, в настоящее время властями прорабатывается вопрос об увеличении средств видеонаблюдения на тюменских автодорогах.

«„Уралуправтодор» запустит тг-чаты для водителей, где они смогут узнать все подробности по состоянию федеральных трасс: ремонт, перекрытие движения и так далее. Еще раз обращаюсь к жителям и гостям региона. Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем — первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог», — подчеркнул губернатор Моор.
Под Тюменью пьяный водитель влетел в иномарку. Пострадали дети
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером под Тюменью пьяный водитель на Lada XRAY, ранее лишенный прав, врезался в Honda. По вине нетрезвого автовладельца пострадали двое 4-месячных детей.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Александр Моор
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