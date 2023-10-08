Антипинский НПЗ нарушил правительственное эмбарго

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
На этой неделе правительство разрешило трубопроводный экспорт дизтоплива для НПЗ крупных нефтекомпаний. При этом в сообщении Белого дома было указано, что они должны поставлять не менее 50% от произведенного дизтоплива на внутренний рынок.
Однако, данному критерию, как выяснилось, соответствовали не все производители топлива. В частности, в число НПЗ, отправляющих на внутренний рынок страны менее 50% дизтоплива вошел Антипинский НПЗ. Кроме того, в числе нарушителей оказались Волгоградский (ЛУКОЙЛ), Киришский НПЗ (Сургутнефтегаз) и «ТАИФ-НК».
За период с января по август 2023 года, по данным агентства «Петромаркет», эти четыре НПЗ отправили на внутренний рынок всего 25% произведенного топлива.
Одновременно с этим за тот же период на эти НПЗ пришлось 56% суммарного экспорта дизтоплива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом (в среднем за месяц 2,2 миллиона тонн, или 65% от суммарного экспорта дизтоплива из России), пишет «Коммерсант».
По мнению экспертов «Петромаркета», снятие ограничения на трубный экспорт позволит вывезти из страны излишки топлива, которые никогда не будут востребованы в России, а также сохранить российский рынок профицитным по дизтопливу и избежать существенного роста внутренних оптовых цен.