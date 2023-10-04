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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:12

В Тюмени все-таки завыли сирены

В Тюмени все-таки завыли сирены. Правда, с опозданием на час

4 октября 2023, 07:08
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени все-таки завыли сирены

Проверка систем оповещения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен проходит в эти минуты в Тюмени.
Видео: ЧС Тюмень

По каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк, Радио Россия, Вести FM» дикторы радио и телевидения ранее была передана информация о произошедшей ситуации и даны рекомендации для населения по действиям в данной ситуации.

Жителей областной столицы попросили сохранять спокойствие и не паниковать.

Работу системы централизованного оповещения населения проверили в рамках командно-штабного учения по отработке действий при угрозе и возникновении ЧС.

Стоит заметить, что изначально включение сирен должно было состояться с 10:40 до 11:10. Однако запуск системы оповещения перенесли. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что сирены не включились из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования. По всей видимости, наладка оборудования прошла успешно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени крайний раз проверку систем оповещения проводили 20 июля 2022 года. Правда, тогда мероприятие проходило без включения электромеханических сирен и громкоговорящих устройств.

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