В Тюмени все-таки завыли сирены. Правда, с опозданием на час

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк, Радио Россия, Вести FM» дикторы радио и телевидения ранее была передана информация о произошедшей ситуации и даны рекомендации для населения по действиям в данной ситуации.
Жителей областной столицы попросили сохранять спокойствие и не паниковать.
Работу системы централизованного оповещения населения проверили в рамках командно-штабного учения по отработке действий при угрозе и возникновении ЧС.
Стоит заметить, что изначально включение сирен должно было состояться с 10:40 до 11:10. Однако запуск системы оповещения перенесли. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что сирены не включились из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования. По всей видимости, наладка оборудования прошла успешно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени крайний раз проверку систем оповещения проводили 20 июля 2022 года. Правда, тогда мероприятие проходило без включения электромеханических сирен и громкоговорящих устройств.