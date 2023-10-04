В Тюмени все-таки завыли сирены. Правда, с опозданием на час

Стоит заметить, что изначально включение сирен должно было состояться с 10:40 до 11:10. Однако запуск системы оповещения перенесли. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что сирены не включились из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования. По всей видимости, наладка оборудования прошла успешно.