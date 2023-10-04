nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Под Тюменью пьяный водитель влетел в иномарку с детьми

Под Тюменью пьяный водитель влетел в иномарку. Пострадали дети

4 октября 2023, 05:04
Фото: ГИДД

Под Тюменью пьяный водитель влетел в иномарку с детьми

Двое четырехмесячных малышей пострадали в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя. Авария произошла в тюменском поселке Боровский — столкнулись Lada XRAY и Honda.
Сюжет
Дети
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, 49-летний водитель Lada наехал на бордюр, вследствие чего машину отбросило на встречную полосу, в автомобиль Honda, в котором ехали двое младенцев. Оба ребенка получили травмы.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель отечественной легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кстати, это не первая его пьяная поездка — год назад мужчину уже задерживали нетрезвым за рулем. Тогда он был лишен права управления транспортом.

«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
Узнать подробнее

Теперь подлежит уголовной ответственности за повторное управления автомобилем под воздействием алкоголя. Кроме того, у него могут конфисковать автомобиль.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером во вторник на мосту стрела иномарка врезалась в дорожное ограждения. Травмы получили 28-летнй водитель и 19-летняя пассажирка авто.

Читайте также:
Дом в Тобольске, где произошел взрыв газа, отремонтируют за счет областной казныСпортивно-концертный комплекс с ледовой ареной построят в ТюмениВ Тюмени на мосту Стрела разбился водитель BMW
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Во всех городах Тюменской области завыли сирены, кроме Тюмени
Сегодня, 06:31
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Вчера, 06:47
В Тюмени объявили о начале осеннего призыва
Вчера, 05:59
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
2 октября, 09:11
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 октября
Сегодня, 01:06
Власти Тюмени рассматривают вопрос повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 05:53