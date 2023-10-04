Под Тюменью пьяный водитель влетел в иномарку. Пострадали дети

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель отечественной легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кстати, это не первая его пьяная поездка — год назад мужчину уже задерживали нетрезвым за рулем. Тогда он был лишен права управления транспортом.