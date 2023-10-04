Под Тюменью пьяный водитель влетел в иномарку. Пострадали дети

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По предварительным данным, 49-летний водитель Lada наехал на бордюр, вследствие чего машину отбросило на встречную полосу, в автомобиль Honda, в котором ехали двое младенцев. Оба ребенка получили травмы.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель отечественной легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кстати, это не первая его пьяная поездка — год назад мужчину уже задерживали нетрезвым за рулем. Тогда он был лишен права управления транспортом.
Теперь подлежит уголовной ответственности за повторное управления автомобилем под воздействием алкоголя. Кроме того, у него могут конфисковать автомобиль.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером во вторник на мосту стрела иномарка врезалась в дорожное ограждения. Травмы получили 28-летнй водитель и 19-летняя пассажирка авто.