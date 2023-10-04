Спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной построят в Тюмени

В Тюмени планируют построить новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной на 10 тысяч мест. По данным департамента физической культуры и спорта до конца этого года земельный участок под строительство передадут в собственность муниципалитета.

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