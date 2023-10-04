Спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной построят в Тюмени

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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По планам властей, новый объект будет возведен за счет инвесторов в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства.
Когда именно начнутся работы по строительству пока неизвестно — в перечне объектов на 2023–2025 годы финансовые средства на возведение нового ледового дворца не предусмотрены, пишет «Мегатюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени проведут капитальный ремонт Дворца спорта, расположенного на улице Розы Люксембург. В августе этого года проектная документация по капитальному ремонту Дворца спорта получили положительную заключение.