Дом в Тобольске, где произошел взрыв газа, отремонтируют за счет областной казны

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске вечером 1 октября в доме по улице Ремезова, 3, произошел взрыв газа и пожар в одной из квартир. Пострадали пятые этажи двух подъездов, а ударная волна вынесла стену соседней квартиры. Разрушенной оказалась пятикомнатная квартира. Травмы получили три человека, одного из них доставили в Тюмень в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.