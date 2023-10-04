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Дом в Тобольске, где произошел взрыв газа, отремонтируют за счет областной казны

Дом в Тобольске, где произошел взрыв газа, отремонтируют за счет областной казны

4 октября 2023, 04:35
Фото: Telegram-канал главы Тобольске "Максим Афанасьев"
Жителям дома в Тобольске по улице Ремезова, где в воскресенье вечером произошел взрыв газа, разрешили посещать квартиры. Правда, только с 9 часов утра до 5 часов вечера. Об этом сообщили в администрации города.

По словам главы Тобольска Максима Афанасьева, до 11 октября специализированная организация проведет инструментальное обследование технического состояния дома, с целью определения возможности дальнейшего проживания в нем. В настоящее время специалисты ведут работы по подключению электроэнергии.

По временной схеме, для исключения мародерства, подключены домофоны в подъездах. Жителям дома разрешено посещать свои квартиры с 9:00 до 17:00. Это временная мера будет действовать до вынесения заключения после обследования специалистами.

По словам прокурора Тобольска Андрея Сажина, по факту произошедшего ЧП продолжается расследование, официальное заключение о причинах пожара пока не вынесено.

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По словам главы администрации Тобольска, ремонт кровли и имущества многоквартирного дома, которые пострадали при пожаре, проведут за счет средств бюджета Тюменской области. И добавил, что на материальную помощь уже поступило 70 заявлений от собственников из 96 квартир. Заявление можно подать обратившись в центр социального обслуживания населения, а также через портал Госуслуги.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске вечером 1 октября в доме по улице Ремезова, 3, произошел взрыв газа и пожар в одной из квартир. Пострадали пятые этажи двух подъездов, а ударная волна вынесла стену соседней квартиры. Разрушенной оказалась пятикомнатная квартира. Травмы получили три человека, одного из них доставили в Тюмень в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.

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