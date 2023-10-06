«Трассы смерти»: почему на федеральных дорогах региона участились жуткие ДТП

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:45
Отчитываясь о проведении заседания комиссии по безопасности дорожного движения Александр Моор отметил, что один из главных вопросов этого года для нашего региона — обстановка на дорогах.
«К сожалению, выросло количество погибших и пострадавших. Эта тема у меня на особом контроле», — заявил Моор.
По заявлению губернатора, основные причины смертельных ДТП — превышение скорости и выезд на встречную полосу. Виновниками аварий, как сказал губернатор, в основном, становились водители транзитных авто.
«В числе наиболее эффективных мер профилактики участники комиссии назвали увеличение количества средств видеонаблюдения на автодорогах. Будем работать в этом направлении. Еще раз обращаюсь к жителям и гостям региона. Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем — первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог», — отметил Моор.
Однако директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин убежден, что контролировать нужно не только водителей, но и качество укладываемых в регионе дорог.
«Почему-то на комиссии о дорожных условиях вообще речи не шло. Но открою страшную тайну — дорожные условия влияют на обстановку всегда, потому что автомобиль едет по дороге. Эти условия могут быть прямые и сопутствующие, а потому при оценке ДТП должны учитывать это, но пока это условие игнорируется», — отмечает Савоськин.
Однако стоит отметить, что в ГУСе Тюменской области сообщали, что в распоряжении ведомства ежегодно работает специализированная лаборатория.
«Эксперты определяют качество асфальтового покрытия. Если оно не соответствует нормам, планируется ремонт. Также ведется сбор пожеланий и предложений от граждан. Кроме того мы взаимодействуем с органами ГИБДД УМВД по Тюменской области. У сотрудников есть полномочия по контролю состояния автомобильных дорог», — подчеркнули в ГУС ТО.
Чаще всего жуткие ДТП происходят на трассах, а потому корреспондент «Нашего города» вместе с общественником отправились оценить условия, с которыми приходится мириться тюменским водителям.
«Когда строили дороги, вместо качественного гидронамывного песка завезли дешевый сухоройный, на чем было заработано, по моей оценке, около 50 миллионов рублей. В итоге сейчас перед путепроводами у нас провалы на дороге. Вообще большая проблема в том, что придуманные в Технопарке технологии у нас не применяются», — говорит общественник.
Качество дороги на тюменской объездной пока оставляет желать лучшего. На каждой полосе уже образована колея, хотя этому дорожному покрытию нет и 5 лет. Вдобавок дороги очень гладкие, на некоторых участках кажется, что шероховатость покрытия отсутствует вовсе, что существенно увеличивает тормозной путь автомобиля.
«Обратите внимание, что и скорость на этом участке ограничили. Потому что покрытие превратится в каток на большей скорости. Эта гладкость покрытия очень обманчива. Когда водитель идет на обгон, набирая скорость, у него срабатывает система „антибукса“ из-за чего он не может набрать нужную скорость и также не может обратно вернуться в полосу достаточно оперативно и без заноса», — объясняет Алексей Савоськин.
А потому при ДТП на этой дороге чаще всего обвинят водителя, который превысил скорость. При оценке происшествия не будет учитываться качество дорожного покрытия. Савоськин отмечает, что такой же асфальт в городе кладут на тротуары, но на трассе ему не место. Тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников, также согласен с тем, что во многих ДТП, где нужно было бы учесть качество асфальта, во всех бедах винят водителя.
«Доказать вину дорожников, которые положили некачественный асфальт или не обслуживали его, как положено — практически невозможно. Обычно при оценке ДТП цепляются за каждую ошибку водителя, а то, что вся дорога в колеях и заплатах, которые существенно влияют на управление автомобилем, никто не смотрит как бы вы не пытались заставить», — говорит комиссар.
Другая проблема тюменских трасс — бетонные ограждения. Несмотря на то, что они дороже обычных металлических ограждений, предпочтение отдается глухому бетону, который очень быстро разрушается под влиянием соли, вмешанной в снег. Также у такого ограждения в зимнее время скапливаются снежные массы, которые потом выносит обратно на дорогу, что также повышает аварийность.
«К тому же, если водитель влетит в такое ограждение, то он может перелететь на встречку или же его откинет на свою полосу из-за чего ДТП станет массовым. В случае с металлическим ограждением такого не будет, оно удержит автомобиль и минимизирует последствия ДТП», — говорит общественник.
Таким образом качество дорог также оказывает значительное влияние на аварийность в регионе. По сути дорожники закладывают основу безопасности дорожного движения. Однако, если за водителями регулярно следят по камерам, то дороги принимаются с менее строгим контролем из-за чего может процветать коррупция и расти смертность на дорогах.
О том, что особый контроль нужен не за водителями, а за дорогами и потенциальными обладателями водительских прав говорит и тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев. Он отмечает, что новоиспеченные водители не подготовлены в тюменским дорожным условиям вовсе.
«У нас учат сдать на права, а не водить. Смотрите, человек сдает на права летом, он вообще не представляет, какие у нас условия зимой. И такой водитель уже потенциально опасен. Вдобавок у нас уроки в автошколах проходят по самым спокойным дорогам. Но вы вывезите ученика хоть раз на трассу, где все в заплатах, на которых автомобиль подскакивает, где на стыках путепроводов машина вовсе летает. Либо учите круглогодично водителя ездить в сложившихся условиях, либо создайте везде такие, как на этих спокойных улочках, где у нас экзамены проходят», — считает тренер.
Проезжая по тюменским трассам мы ни раз замечали целые полосы нового асфальта, которым дорожники пытались перекрыть углубившиеся колеи. Однако стоит понимать, что на этих участках покрытие более шероховатое. А потому, когда правые колеса авто выезжают на такую поверхность, а левые двигаются по ранее заложенной, то скорость вращение колос становится неравной, что чревато заносом — прямо в бетонное ограждение.
Причем на трассе много знаков обозначающих «аварийный участок». Но почему эта часть дороги считается аварийной? Именно в этом месте водители чаще всего нарушают? Или же дело в том, что дорожное покрытие здесь создает опасность для интенсивного движения автомобилей?
Эксперты убеждены, что на следующей комиссии по безопасности дорожного движения необходимо поднять вопрос качества дорог и оценить влияние этого фактора на рост статистики по ДТП. В противном случае водители продолжат нести ответственность за дорожников, которые не смогли создать наиболее безопасные условия, которые могли бы спасти не одну жизнь.