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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Тюменские эксперты рассказали, почему на дорогах региона участились ДТП

«Трассы смерти»: почему на федеральных дорогах региона участились жуткие ДТП

6 октября 2023, 08:27
Фото: nashgorod.ru
Тюменские эксперты рассказали, почему на дорогах региона участились ДТП

Тюменские эксперты рассказали, почему на дорогах региона участились ДТП

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании комиссии по безопасности дорожного движения отметил, что смертельные ДТП на дорогах чаще всего происходят по вине водителей. Однако значимую роль также играет дорожное покрытие, качество которого мы решили проверить.
Сюжет
ДТП

Особый контроль за дорогой или водителями?

Отчитываясь о проведении заседания комиссии по безопасности дорожного движения Александр Моор отметил, что один из главных вопросов этого года для нашего региона — обстановка на дорогах.

«К сожалению, выросло количество погибших и пострадавших. Эта тема у меня на особом контроле», — заявил Моор.

По заявлению губернатора, основные причины смертельных ДТП — превышение скорости и выезд на встречную полосу. Виновниками аварий, как сказал губернатор, в основном, становились водители транзитных авто.

«В числе наиболее эффективных мер профилактики участники комиссии назвали увеличение количества средств видеонаблюдения на автодорогах. Будем работать в этом направлении. Еще раз обращаюсь к жителям и гостям региона. Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем — первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог», — отметил Моор.
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Однако директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин убежден, что контролировать нужно не только водителей, но и качество укладываемых в регионе дорог.

«Почему-то на комиссии о дорожных условиях вообще речи не шло. Но открою страшную тайну — дорожные условия влияют на обстановку всегда, потому что автомобиль едет по дороге. Эти условия могут быть прямые и сопутствующие, а потому при оценке ДТП должны учитывать это, но пока это условие игнорируется», — отмечает Савоськин.

Однако стоит отметить, что в ГУСе Тюменской области сообщали, что в распоряжении ведомства ежегодно работает специализированная лаборатория.

«Эксперты определяют качество асфальтового покрытия. Если оно не соответствует нормам, планируется ремонт. Также ведется сбор пожеланий и предложений от граждан. Кроме того мы взаимодействуем с органами ГИБДД УМВД по Тюменской области. У сотрудников есть полномочия по контролю состояния автомобильных дорог», — подчеркнули в ГУС ТО.
Фото: nashgorod.ru

Чаще всего жуткие ДТП происходят на трассах, а потому корреспондент «Нашего города» вместе с общественником отправились оценить условия, с которыми приходится мириться тюменским водителям.

«Когда строили дороги, вместо качественного гидронамывного песка завезли дешевый сухоройный, на чем было заработано, по моей оценке, около 50 миллионов рублей. В итоге сейчас перед путепроводами у нас провалы на дороге. Вообще большая проблема в том, что придуманные в Технопарке технологии у нас не применяются», — говорит общественник.
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Ограждения и качество покрытия

Качество дороги на тюменской объездной пока оставляет желать лучшего. На каждой полосе уже образована колея, хотя этому дорожному покрытию нет и 5 лет. Вдобавок дороги очень гладкие, на некоторых участках кажется, что шероховатость покрытия отсутствует вовсе, что существенно увеличивает тормозной путь автомобиля.

«Обратите внимание, что и скорость на этом участке ограничили. Потому что покрытие превратится в каток на большей скорости. Эта гладкость покрытия очень обманчива. Когда водитель идет на обгон, набирая скорость, у него срабатывает система „антибукса“ из-за чего он не может набрать нужную скорость и также не может обратно вернуться в полосу достаточно оперативно и без заноса», — объясняет Алексей Савоськин.
Фото: nashgorod.ru

А потому при ДТП на этой дороге чаще всего обвинят водителя, который превысил скорость. При оценке происшествия не будет учитываться качество дорожного покрытия. Савоськин отмечает, что такой же асфальт в городе кладут на тротуары, но на трассе ему не место. Тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников, также согласен с тем, что во многих ДТП, где нужно было бы учесть качество асфальта, во всех бедах винят водителя.

«Доказать вину дорожников, которые положили некачественный асфальт или не обслуживали его, как положено — практически невозможно. Обычно при оценке ДТП цепляются за каждую ошибку водителя, а то, что вся дорога в колеях и заплатах, которые существенно влияют на управление автомобилем, никто не смотрит как бы вы не пытались заставить», — говорит комиссар.
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Другая проблема тюменских трасс — бетонные ограждения. Несмотря на то, что они дороже обычных металлических ограждений, предпочтение отдается глухому бетону, который очень быстро разрушается под влиянием соли, вмешанной в снег. Также у такого ограждения в зимнее время скапливаются снежные массы, которые потом выносит обратно на дорогу, что также повышает аварийность.

«К тому же, если водитель влетит в такое ограждение, то он может перелететь на встречку или же его откинет на свою полосу из-за чего ДТП станет массовым. В случае с металлическим ограждением такого не будет, оно удержит автомобиль и минимизирует последствия ДТП», — говорит общественник.
Фото: nashgorod.ru

Таким образом качество дорог также оказывает значительное влияние на аварийность в регионе. По сути дорожники закладывают основу безопасности дорожного движения. Однако, если за водителями регулярно следят по камерам, то дороги принимаются с менее строгим контролем из-за чего может процветать коррупция и расти смертность на дорогах.

Согласны с тем, что качество дорог напрямую влияет на аварийность?

Сместить фокус контроля

О том, что особый контроль нужен не за водителями, а за дорогами и потенциальными обладателями водительских прав говорит и тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев. Он отмечает, что новоиспеченные водители не подготовлены в тюменским дорожным условиям вовсе.

«У нас учат сдать на права, а не водить. Смотрите, человек сдает на права летом, он вообще не представляет, какие у нас условия зимой. И такой водитель уже потенциально опасен. Вдобавок у нас уроки в автошколах проходят по самым спокойным дорогам. Но вы вывезите ученика хоть раз на трассу, где все в заплатах, на которых автомобиль подскакивает, где на стыках путепроводов машина вовсе летает. Либо учите круглогодично водителя ездить в сложившихся условиях, либо создайте везде такие, как на этих спокойных улочках, где у нас экзамены проходят», — считает тренер.
Фото: nashgorod.ru

Проезжая по тюменским трассам мы ни раз замечали целые полосы нового асфальта, которым дорожники пытались перекрыть углубившиеся колеи. Однако стоит понимать, что на этих участках покрытие более шероховатое. А потому, когда правые колеса авто выезжают на такую поверхность, а левые двигаются по ранее заложенной, то скорость вращение колос становится неравной, что чревато заносом — прямо в бетонное ограждение.

Фото: nashgorod.ru

Причем на трассе много знаков обозначающих «аварийный участок». Но почему эта часть дороги считается аварийной? Именно в этом месте водители чаще всего нарушают? Или же дело в том, что дорожное покрытие здесь создает опасность для интенсивного движения автомобилей?

Эксперты убеждены, что на следующей комиссии по безопасности дорожного движения необходимо поднять вопрос качества дорог и оценить влияние этого фактора на рост статистики по ДТП. В противном случае водители продолжат нести ответственность за дорожников, которые не смогли создать наиболее безопасные условия, которые могли бы спасти не одну жизнь.

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