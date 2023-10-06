«Трассы смерти»: почему на федеральных дорогах региона участились жуткие ДТП

А потому при ДТП на этой дороге чаще всего обвинят водителя, который превысил скорость. При оценке происшествия не будет учитываться качество дорожного покрытия. Савоськин отмечает, что такой же асфальт в городе кладут на тротуары, но на трассе ему не место. Тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников, также согласен с тем, что во многих ДТП, где нужно было бы учесть качество асфальта, во всех бедах винят водителя.