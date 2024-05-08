«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах

Самый дешевый тариф наиболее популярен среди тюменцев. Разница между ним и более премиальным вариантом по большей части кроется в марке автомобиля. В «Экономе» к вам с большей вероятностью приедет Lada Granta, Lada Priora или Datsun on-DO. «Комфорт» обещает уже, как минимум, Kia Rio, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo. Однако сервисы не запрещают таксистам на машинах, подходящих к более высокому тарифу, переходить на низкий. А потому при малом числе заказов в «Комфорте» тюменский таксист Николай Василенко решил поработать на самом дешевом тарифе.