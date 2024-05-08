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Published Сегодня, 06:58

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Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах.

«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах

8 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI
Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах.

Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах

Автомобиль Николая Василенко позволяет ему работать, как в самом дешевом тарифе, так и в «Комфорте». Однако пассажиры, выбирающие каждый их этих тарифов существенно отличаются друг от друга. «Нашему городу» водитель рассказал, почему никогда больше не будет брать поездки в «Экономе».
Сюжет
Таксист

«Эконом» — тариф для самых привередливых

Самый дешевый тариф наиболее популярен среди тюменцев. Разница между ним и более премиальным вариантом по большей части кроется в марке автомобиля. В «Экономе» к вам с большей вероятностью приедет Lada Granta, Lada Priora или Datsun on-DO. «Комфорт» обещает уже, как минимум, Kia Rio, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo. Однако сервисы не запрещают таксистам на машинах, подходящих к более высокому тарифу, переходить на низкий. А потому при малом числе заказов в «Комфорте» тюменский таксист Николай Василенко решил поработать на самом дешевом тарифе.

«На днях почти не падало заказов по „Комфорту“, а настрой был рабочий. Поэтому решил брать „Эконом“ — это стало самой большой ошибкой в моей жизни. У меня всегда был рейтинг 5.0, я внимательно за этим слежу, так как это влияет на число заказов и всякие „плюшки“ от компании. Но после половины дня в „Экономе“ мой рейтинг упал до 4,4», — рассказывает таксист.

Такое падение для водителей критично, так как пятибалльная установлена не совсем корректно. На деле у водителей чаще всего оценки от 4 до 5. И приближение к нижней границе негативно характеризует водителя в глазах пассажиров и работодателя.

«Я всегда запоминаю все поездки за день. Где-то иногда может не туда подъехал или как-то не так поздоровался, но тут все было с моей стороны идеально. Я всем улыбался, был вежлив, подъезжал с нужной стороны. Но мне пассажиры лепили низкие оценки. До сих пор не понимаю почему, я подал на них жалобу», — рассказывает водитель.

Водители могут оспорить низку оценку, так как некоторые пассажиры злоупотребляют привилегиями клиента и часто ставят минимальные оценки и выдумывают жалобы, чтобы получить скидку в качестве компенсации. Такое поведение как раз присуще пассажирам тарифа «Эконом».

Работодателя удивило резкое снижение рейтинга водителя, к которому ранее не было претензий. А потому сейчас в сервисе рассматривается попытка водителя отменить низкие оценки. Если в этом ему будет отказано, то у Николая уйдут месяцы, чтобы снова поднять свой рейтинг.

По словам таксиста, пассажиры тарифа «Эконом» часто злоупотребляют привилегиями клиента.По словам таксиста, пассажиры тарифа «Эконом» часто злоупотребляют привилегиями клиента.
По словам таксиста, пассажиры тарифа «Эконом» часто злоупотребляют привилегиями клиента.
Фото: 1MI

«Комфорт» еще и для водителя

«После этого я вернулся в „Комфорт“. И люди как-то повежливее стали, и оценки все хорошие полетели, даже некоторые писали мне приятные отзывы. Разница очень сильно чувствуется. Да, заказов значительно меньше, зато отношение кардинально отличается», — говорит Василенко.

Таксист отмечает, что внешне пассажиры особо не отличаются. Нельзя сказать, что пользователи более дорогого тарифа одеты лучше или выглядят, как богатые люди. К тому же разница в цене между тарифами обычно составляет не более 100 рублей при высокой стоимости общей поездки. А порою цены вовсе уравниваются.

«Я думаю, что это явление психологического характера. В „Комфорте“ люди готовы немножко переплатить, причем часто выбор тарифа обуславливают заботой о безопасности, а не желанием получить лучшую машину. Люди просто хотят доехать до места без проблем, грязи и прочего. Они к себе относятся бережнее и к окружающим. А в „Экономе“, я подчеркну, что не все, а некоторые, ведут себя как наглые потребители, считая, видимо, что им должны дверку открыть, водичку предложить и так далее», — рассуждает водитель.

Он также подчеркивает, пассажиры тарифа «Комфорт» обычно более вежливы, они здороваются при встрече с водителем и благодарят его за поездку. В дешевом тарифе такое проявление — редкость.

Пассажиры тарифа «Комфорт» в своих оценках более великодушны.Пассажиры тарифа «Комфорт» в своих оценках более великодушны.
Пассажиры тарифа «Комфорт» в своих оценках более великодушны.
Фото: 1MI

«Детский» — всегда риск

Ранее Николай пробовал себя и в перевозку пассажиров с детьми. На это его сподвигли множественные стычки с родителями, которые заказывали машины по обычному тарифу и им приходилось отказывать из-за отсутствие специального удерживающего устройства.

«Я детей люблю, поэтому взял кресло, накинул защиту на сидения передние и подключился к „Детскому“ тарифу. Но не тут-то было. Это серьезная лотерея. Для разного возраста устройства нужны разные. У меня было кресло, но машину заказывали родители младенцев, которым нужна люлька. Приходилось объяснять и показывать, как заказать машину с нужным устройством. Иногда с детьми было весело ездить, они что-то отчебучивали забавное, но порою их крик и поведение родителя были невыносимыми и от таких поездок я отказался», — говорит водитель.

Тюменским пассажирам мужчина советует выбирать тариф внимательнее и учитывать, что вас везет не только бездушная машина, но и живой человек, работа которого во многом будет зависеть от вашей оценки.

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