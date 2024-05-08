«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Самый дешевый тариф наиболее популярен среди тюменцев. Разница между ним и более премиальным вариантом по большей части кроется в марке автомобиля. В «Экономе» к вам с большей вероятностью приедет Lada Granta, Lada Priora или Datsun on-DO. «Комфорт» обещает уже, как минимум, Kia Rio, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo. Однако сервисы не запрещают таксистам на машинах, подходящих к более высокому тарифу, переходить на низкий. А потому при малом числе заказов в «Комфорте» тюменский таксист Николай Василенко решил поработать на самом дешевом тарифе.
«На днях почти не падало заказов по „Комфорту“, а настрой был рабочий. Поэтому решил брать „Эконом“ — это стало самой большой ошибкой в моей жизни. У меня всегда был рейтинг 5.0, я внимательно за этим слежу, так как это влияет на число заказов и всякие „плюшки“ от компании. Но после половины дня в „Экономе“ мой рейтинг упал до 4,4», — рассказывает таксист.
Такое падение для водителей критично, так как пятибалльная установлена не совсем корректно. На деле у водителей чаще всего оценки от 4 до 5. И приближение к нижней границе негативно характеризует водителя в глазах пассажиров и работодателя.
«Я всегда запоминаю все поездки за день. Где-то иногда может не туда подъехал или как-то не так поздоровался, но тут все было с моей стороны идеально. Я всем улыбался, был вежлив, подъезжал с нужной стороны. Но мне пассажиры лепили низкие оценки. До сих пор не понимаю почему, я подал на них жалобу», — рассказывает водитель.
Водители могут оспорить низку оценку, так как некоторые пассажиры злоупотребляют привилегиями клиента и часто ставят минимальные оценки и выдумывают жалобы, чтобы получить скидку в качестве компенсации. Такое поведение как раз присуще пассажирам тарифа «Эконом».
Работодателя удивило резкое снижение рейтинга водителя, к которому ранее не было претензий. А потому сейчас в сервисе рассматривается попытка водителя отменить низкие оценки. Если в этом ему будет отказано, то у Николая уйдут месяцы, чтобы снова поднять свой рейтинг.
«После этого я вернулся в „Комфорт“. И люди как-то повежливее стали, и оценки все хорошие полетели, даже некоторые писали мне приятные отзывы. Разница очень сильно чувствуется. Да, заказов значительно меньше, зато отношение кардинально отличается», — говорит Василенко.
Таксист отмечает, что внешне пассажиры особо не отличаются. Нельзя сказать, что пользователи более дорогого тарифа одеты лучше или выглядят, как богатые люди. К тому же разница в цене между тарифами обычно составляет не более 100 рублей при высокой стоимости общей поездки. А порою цены вовсе уравниваются.
«Я думаю, что это явление психологического характера. В „Комфорте“ люди готовы немножко переплатить, причем часто выбор тарифа обуславливают заботой о безопасности, а не желанием получить лучшую машину. Люди просто хотят доехать до места без проблем, грязи и прочего. Они к себе относятся бережнее и к окружающим. А в „Экономе“, я подчеркну, что не все, а некоторые, ведут себя как наглые потребители, считая, видимо, что им должны дверку открыть, водичку предложить и так далее», — рассуждает водитель.
Он также подчеркивает, пассажиры тарифа «Комфорт» обычно более вежливы, они здороваются при встрече с водителем и благодарят его за поездку. В дешевом тарифе такое проявление — редкость.
Ранее Николай пробовал себя и в перевозку пассажиров с детьми. На это его сподвигли множественные стычки с родителями, которые заказывали машины по обычному тарифу и им приходилось отказывать из-за отсутствие специального удерживающего устройства.
«Я детей люблю, поэтому взял кресло, накинул защиту на сидения передние и подключился к „Детскому“ тарифу. Но не тут-то было. Это серьезная лотерея. Для разного возраста устройства нужны разные. У меня было кресло, но машину заказывали родители младенцев, которым нужна люлька. Приходилось объяснять и показывать, как заказать машину с нужным устройством. Иногда с детьми было весело ездить, они что-то отчебучивали забавное, но порою их крик и поведение родителя были невыносимыми и от таких поездок я отказался», — говорит водитель.
Тюменским пассажирам мужчина советует выбирать тариф внимательнее и учитывать, что вас везет не только бездушная машина, но и живой человек, работа которого во многом будет зависеть от вашей оценки.