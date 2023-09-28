«Кровь во мраке»: как проблема освещения тюменских дорог провоцирует трагедии

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Тюменцы привыкли радоваться уже тому, что в их районе установили хоть какое-то освещение, ибо в некоторых районах и на многих улицах города этого приходится ждать годами. Однако многие даже не подозревают, сколько денег можно заработать, установив опоры чуть меньшего диаметра с более тонкой прослойкой металла.
Так, в районе Комарово установлены тоненькие опоры освещения, предназначенные для дворовых территорий, вместо уличных, которые по условиям контракта, должны быть значительно толще.
«Если врезается в эту опору „из фольги“, то фонарь падает и убивает водителя или пешехода. Именно поэтому для уличных фонарей используются более толстые опоры — это часть обеспечения безопасности. В этом случае подрядчик украл, по моим подсчетам, около 2 миллионов рублей, поставив дворовые опоры вместо уличных», — объясняет директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин.
Также по дворовым опорам освещения из-за при мощных порывах ветра начинает идти вибрация, из-за чего лампы быстро перегорают и объект вовсе остается без освещения.
Юрист Игорь Шадрин пояснил, что в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является в том числе приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, он по закону стоит выше экономических результатов хозяйственной деятельности.
«Если экспертиза подтвердит, что эти опоры на самом деле тоньше тех, что описаны в регламенте, то даже при условии соблюдения условий контракта, на заказчика и подрядчика смело можно заводить дело, так как это нарушение ФЗ», — говорит юрист.
Однако уже известно, что нормативы, указанные в проектной документации на организацию освещения, не соответствуют фактическим показателям.
Экономия на миллиметрах толщины опоры помогла подрядчику также сэкономить и на болтах, которые использовались меньшего диаметра, и на монтаже, ибо конструкция оказалась значительно легче.
«Наш город» направил запрос в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, чтобы узнать, какие меры будут приняты по устранению допущенных нарушений и как принимались работы по монтажу опор освещения в указанном районе.
Минувшей ночью на пересечении улиц Калинина и Ставропольской 67-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель автомобиля Lada Priora. От полученных травм он скончался на месте. На фотографиях от ГИБДД по Тюменской области заметно, что участок, где погиб тюменец не был освещен. По предварительным данным, в момент трагедии освещение не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе.
«Посмотрите, даже на условия освещения этой улицы. Там вдали есть фонари с одной стороны и с другой, но на участке от улицы Кубанской до 5-го Степного переулка фонарей практически нет. Такая трагедия может произойти снова. По хорошему, сейчас сотрудники ГИБДД, после разбирательства, должны выписать предписание, после которого на месте должно появиться адекватное освещение. Своим предписанием ГИБДД могут изменить схему организации освещения на этом участке. Но ГИБДД у нас не работает, они не следят за дорожными условиями. А над ими прокуратура, которая также не следит за работой ГИБДД», — говорит Алексей Савоськин.
По словам тюменского урбаниста Никиты Мельникова, главным приоритетом современного города должна быть безопасность, а для ее обеспечения существует множество технологических решений.
«У нас уже есть в городе фонари, работающие от солнечной энергии. Почему бы не перевести на них весь город? Да, это потребует серьезных затрат, но во временем это окупится. А то у нас Тюмени позиционируют, как современный город, но отойти на 100 метров от центра и мы увидим старые фонари на деревянных опорах, которые держатся на молитвах местных жителей. Нужно заботиться в первую очередь о безопасности даже, если это требует больших вложений. Перенесите строительство кампуса, например, и на эти деньги подарите тюменцам безопасность», — говорит эксперт.
Печальную ситуация можно наблюдать также около поликлиники №5, располагающейся на Московском тракте. Там опоры освещения уже стоят под углом и, кажется, вот-вот упадут от любого порыва ветра. По данному поводу было написано заявление в УМВД России по Тюменской области, так как такое положение вещей несет прямую угрозу жизни и здоровью жителей города.
В ходе рассмотрения обращения выявлены недостатки в проведении инженерно-технических мероприятий на вышеуказанном участке. B целях обеспечения безопасности дорожного движения, в адрес руководителя управы Калининского административного округа города Тюмени и директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени направлено информационное письмо о проведении инженерно-технических мероприятий направленных на устранение выявленного недостатка», — ответили на запрос в УМВД по Тюменской области.
Однако этот ответ был получен еще 8 сентября и до сих пор недостаток так и не устранили, хотя падение одного из этих фонарей на голову прохожему, по прогнозу травматолога Кирилла Бетехтина, закончится летальным исходом.
«При получении травмы в таких условиях, в больницу приезжают сотрудники полиции и они уже выясняют, почему так получилось. На моей практике были случаи, когда люди получали увечья из-за нарушений организации безопасности в городе, после чего на ответственных подавали в суд и иски часто были удовлетворены», — говорит врач.
«Наш город» направил запрос в управу КАО, чтобы узнать, когда нарушение, зафиксированное сотрудниками УМВД по Тюменской области, будет исправлено.
Алексей Савоськин убежден, что жителям города стоит активнее жаловаться и писать обращения, касающиеся нарушения организации безопасности в городе. По его словам, это может помочь добиться действий от местных властей.
Также при обнаружении угрозы жизни и здоровью жителей Тюменской области, любой гражданин может обратиться в прокуратуру и УМВД по Тюменской области и сообщить об опасности. На данный момент это один из самых эффективных способов добиться безопасности.
Также стоит провести проверку соответствия опор освещение в городе, заявленным в контрактах параметрам. При выявлении несоответствия вполне может быть заведено дело по факту коррупции.