«Кровь во мраке»: как проблема освещения тюменских дорог провоцирует трагедии

Минувшей ночью на пересечении улиц Калинина и Ставропольской 67-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель автомобиля Lada Priora. От полученных травм он скончался на месте. На фотографиях от ГИБДД по Тюменской области заметно, что участок, где погиб тюменец не был освещен. По предварительным данным, в момент трагедии освещение не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе.