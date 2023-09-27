«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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По данным Госавтоинспекции, в Тюменской области уже произошло не менее 1 860 ДТП, в которых 2 387 человек получили травмы, а 127 — погибли. В областном центре зарегистрировано 1 192 ДТП с 1 463 ранеными и 18 погибшими. Эти данные вносят регион в «красную зону», где отмечается рост ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ГИБДД по Тюменской области отмечают, что одной из самых частых причин аварий в регионе является нарушение правил проезда перекрестков. Многие автомобилисты не готовы пропускать других водителей из-за чего случаются страшные ДТП.
Стоит также учитывать, что в статистику включаются только аварии, в которых есть пострадавшие. Учитывая, что машины бьются в области практически каждый день, реальный показатель автостолкновений будет намного выше.
Безусловно, водителей нельзя обвинить во всех авариях, происходящих в области, но порою их действия вызывают серьезные вопросы. Уже ни раз на дорогах замечали, так называемых «учителей», которые подрезают других водителей и создают аварийные ситуации для того, чтобы проучить автомобилиста, который, как им кажется, слишком медленно едет или нарушает какие-то иные негласные правила среди водителей.
«Это люди психически неуравновешенные. Из-за них часто случаются скандалы, доходит до драк», — говорил о таких водителях врио начальника УГИБДД по Тюменской области Василий Ренцанов.
По мнению Ренцанова, одно из главнейших условий, которое должен соблюдать каждый водитель — уважительное отношение к другим — и к водителям, и пешеходам.
Другая проблема некоторых водителей — недостаток мастерства и необходимых навыков для вождения на трассе и в городе. По мнению тренера по экстремальному вождению Ахмета Разиева, в автошколах на практике не учат потенциальных водителей избегать аварийных ситуаций.
«У нас в автошколах учат тому, чтобы сдать экзамен на права, а не тому, чтобы комфортно и безопасно водить автомобиль. А потому, при возникновении внештатной ситуации, многие просто теряются, хотя возможность предотвратить ДТП есть. Но водители часто не готовы улучшать свои навыки и продолжают ездить как попало», — считает Разиев.
С ним согласен и аварийный комиссар Владимир Мельников, который отмечает, что тюменские водители — часто очень невнимательны и постоянно куда-то торопятся, что является, по оценке эксперта, причиной 60% ДТП в Тюмени.
«Очень частая истории — водитель врубил себе музыку на всю машину и летит по дороге с превышением скоростного режима. Такой водитель никого вокруг не замечает. Но главное — он не замечает, как сам создает множество аварийных ситуаций. Потом показываешь ему запись с регистратора и он сам удивляется, как мог так ехать. Спрашиваешь, почему с такой скоростью летел, а тебе отвечают, что хотелось побыстрее домой после работы попасть. Но почему-то никто не думает, что с таким вождением и спешкой можно вовсе до дома не доехать», — говорит комиссар.
Отметим, что в России уже составляли портрет потенциально опасного водителя. Это человек в возрасте от 28 до 45 лет, который более двух с половиной часов провел в дорожном потоке. Он начинает торопиться, меньше уделяя внимания другим участникам, замыкается внутри автомобиля, и его единственная задача — быстрее доехать, он уже утомлен и потому готов на любые маневры ради сокращения времени.
Не стоит забывать, что дорожное покрытие играет огромную роль в обеспечении безопасности водителей и пешеходов. А общая протяженность дорог в Тюменской области — более 19 тысяч километров. Из них чуть более тысячи км — федеральные трасы, ведущие в сторону Екатеринбурга, Кургана, Омска, ХМАО. 8,6 тысяч км приходится на дороги регионального значения, 9,2 тысяч км — местные дороги, об этом сообщил Андрей Чистяков, заместитель начальника ГУС.
«Если говорить о региональных дорогах, то у них 62% нормативного состояния. У муниципальных дорог — более 80%. Сейчас нормативное состояние дорог Тюмени и Тюменского района составляет более 83%. Есть нацпроект „Безопасные и качественные дороги“, согласно которому в Тюменской агломерации к 2024 году должны выйти к показателю 85%», — отмечал в прошлом году Чистяков.
Нередко в регионе происходят ДТП, напрямую связанные с качеством дорожного покрытия. По словам Максима Зайцева, начальника отделения дорожного надзора управления ГИБДД по Тюменской области, существует отдельная статистика подобных аварий.
«Доля ДТП на участках с недостатками в 2022 году составила 12,5% от общего количества. Эта доля низкая по сравнению УрФО и России в целом», — заявил Максим Зайцев.
Однако стоит упомянуть, что сейчас при приемке дорог в регионе, заказчик не оценивает шероховатость покрытия, что по словам исполнительного директора Комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексея Савоськина, также сказывается на росте аварийности.
«Дело в том, что все импортные автомобили, в том числе со сборкой в России, имеют интеллектуальные системы курсовой устойчивости или системы „антибукса“. Они нужны для того, чтобы при начале движения автомобиль поехал прямо и не пробуксовывал на дороге. И эти автомобили рассчитываются на шероховатое покрытие, как в стране производства. Такое покрытие обеспечивает большую безопасность, — говорит Савоськин.
По словам общественника, в свое время региональный «Народный фронт» сумел убедить городские власти в том, что необходимо производить более дорогой в изготовлении щебеночно-мастичный асфальтобетон, который как раз и отличается наличием жесткого рельефа.
«Главное слово здесь — мастика. Не асфальтобетонная смесь на битуме, а именно мастика. При изготовлении ЩеМа (щебеночно-мастичный асфальтобетон — прим.ред.) нет мелкой фракции — только крупный щебень, чтобы шероховатость получить», — объясняет Савоськин.
Но на сегодняшний день новые дороги в городе выкладывают из битума. Он быстро выпаривается и рельеф с дороги исчезает вовсе. Вы можете наглядно увидеть, но новый, идеально гладкий асфальт, отражает солнце, ведь его гладкая поверхность напоминает каток, значительно увеличивая тормозной путь автомобиля.
«Судя по всему, под видом ЩеМа просто изготавливают подделку, чтобы извлечь коммерческую выгоду. Подрядчик решает сам что ему укладывать», — говорит общественник.
А потому подрядные организации, которые сейчас активно кладут в городе асфальт, экономят — используя вместо ЩеМа битумную смесь. Там самым импортным автомобилям на тюменских дорогах не за что цепляться, а потому тормозной путь существенно увеличивается. А системы автомобилей распознают участки дороги из битума, как гололед и ведут себя непредсказуемо, что повышает риск возникновения ДТП.
По мнению экспертов для снижения аварийности в регионе нужно применять комплексный подход. Начинать работу нудно с подрастающего поколения, проводя пропаганду безопасности дорожного движения. Программу обучения в автошколах и стандарты экзамена также стоит пересмотреть, сместив ориентир на реальные дорожные условия в конкретном населенном пункте.
Водителям важно понимать, что их автомобиль потенциально несет опасность для окружающих, а потому, передвигаясь по дорогам нужно быть особенно внимательным и готовым к любому маневру. А противном случае, ДТП, многие из которых происходит по весьма глупым причинам, продолжат учащаться, что унесет еще не одну жизнь.