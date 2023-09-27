«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП

Отметим, что в России уже составляли портрет потенциально опасного водителя. Это человек в возрасте от 28 до 45 лет, который более двух с половиной часов провел в дорожном потоке. Он начинает торопиться, меньше уделяя внимания другим участникам, замыкается внутри автомобиля, и его единственная задача — быстрее доехать, он уже утомлен и потому готов на любые маневры ради сокращения времени.