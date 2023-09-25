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На тюменской трассе в жутком ДТП погиб водитель КамАЗа

На тюменской трассе в жутком ДТП погиб водитель КамАЗа

25 сентября 2023, 06:04
Фото: ГИБДД
Трагедия произошла в воскресенье вечером в деревне Старицкой Тобольского района. Водитель КамАЗа-мусоровоза не справился с управлением, слетел с проезжей части в кювет и перевернулся.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

В результате аварии погиб 36-летний водитель большегруза, 37-летний пассажир получил ранения. Его госпитализировали. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

В целом за минувшие выходные на дорогах Тюменской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека, травмы получили двенадцать человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром, 25 сентября, смертельная авария произошла в Тюмени на мосту Монтажников. Там Lada Priora врезалась в дорожное ограждение. Погиб пассажир легковушки, 20-летнего водителя госпитализировали в больницу.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Тобольск#Безопасность на дорогах
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