На тюменской трассе в жутком ДТП погиб водитель КамАЗа

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В результате аварии погиб 36-летний водитель большегруза, 37-летний пассажир получил ранения. Его госпитализировали. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
В целом за минувшие выходные на дорогах Тюменской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека, травмы получили двенадцать человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром, 25 сентября, смертельная авария произошла в Тюмени на мосту Монтажников. Там Lada Priora врезалась в дорожное ограждение. Погиб пассажир легковушки, 20-летнего водителя госпитализировали в больницу.