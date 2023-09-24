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В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли отец и сын

В ДТП на тюменской трассе погибли отец и сын

24 сентября 2023, 03:28
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли отец и сын

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в субботу, 23 сентября, около полуночи на федеральной трассе Тюмень — Омск.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

На 328-м километре автодороги столкнулись микроавтобус Nissan и грузовик MAN. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу движения. В аварии погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что 15 сентября на федеральной трассе Тюмень — Омск столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo. В ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров легкового авто.

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