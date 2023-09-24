В ДТП на тюменской трассе погибли отец и сын

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
На 328-м километре автодороги столкнулись микроавтобус Nissan и грузовик MAN. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу движения. В аварии погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 15 сентября на федеральной трассе Тюмень — Омск столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo. В ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров легкового авто.