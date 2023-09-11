Врачи рассказали о состоянии выживших мальчиков в смертельном ДТП в Тобольском районе

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Напомним, авария, в которой погибли пять человек произошла вечером 14 августа в Тобольском районе. Водитель автомобиля Infiniti G35 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.
От удара иномарку разорвало пополам. В автомобиле ехала тобольская семья из семь человек. Погибли родители и трое дочерей. В страшной аварии выжили только двое сыновей — мальчики 3-х и 11-ти лет.