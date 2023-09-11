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Published Сегодня, 07:13

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Врачи рассказали о состоянии выживших мальчиков в смертельном ДТП в Тобольском районе

Врачи рассказали о состоянии выживших мальчиков в смертельном ДТП в Тобольском районе

11 сентября 2023, 07:13
Фото: ГИБДД
Один из малышей, выживших в жутком дорожно-транспортном происшествие под Тобольском 14 августа, выписан из больницы на амбулаторное лечение. Второй мальчик находится в профильном отделении.
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Дети

Состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, авария, в которой погибли пять человек произошла вечером 14 августа в Тобольском районе. Водитель автомобиля Infiniti G35 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.

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От удара иномарку разорвало пополам. В автомобиле ехала тобольская семья из семь человек. Погибли родители и трое дочерей. В страшной аварии выжили только двое сыновей — мальчики 3-х и 11-ти лет.

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