Врачи рассказали о состоянии выживших мальчиков в смертельном ДТП в Тобольском районе

Напомним, авария, в которой погибли пять человек произошла вечером 14 августа в Тобольском районе. Водитель автомобиля Infiniti G35 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.