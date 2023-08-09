«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шерингов

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
Электросамокаты в Тюмени либо любят, либо яро ненавидят. Пока одни горожане наслаждаются поездками с ветерком, другие, подобно Нео из «Матрицы», пытаются уворачиваться от пролетающих мимо водителей этих средств индивидуальной мобильности. Кто победит в этой битве и какое будущее ждет кикшеринг в Тюмени?
Тюменская область уже «отличилась» на федеральном уровне, попав в числе регионов с наибольшим числом электросамокатных ДТП. С начала года зарегистрировано, как минимум, 66 случаев.
«На фоне сложившийся ситуации было проведено несколько встреч с участием ГИБДД по Тюменской области, городской администрации и представителями шеринговых компаний. Установлена договоренность об ограничении движения этих транспортных средств», — рассказал «Нашему городу» врио начальника УГИБДД по Тюменской области Василий Ренцанов.
Однако сейчас наибольшее беспокойство вызывают не шеринговые самокаты, а личные. Если прокатная модель отслеживается, то частная собственность — нет. А потому ГИБДД по Тюменской области активизировало профилактическую работу по урегулированию движения СИМ. Также тюменцы стали часто сообщать о том, что их на электросамокатах останавливают инспекторы.
«Я ехала по пешеходной дорожке и там было много небольших пешеходных переходов, которые я по привычке переезжала и не спешивалась. Я даже не знала, что это необходимо. Но на одном из переходов меня остановили сотрудники ГИБДД и выписали штраф, даже рассказы о том, что это мой первый раз не помогли. Выписали 800 рублей», — рассказала изданию тюменка.
В ГИБДД отмечают, если лицо, управляющее электросамокатом, будет злостно нарушать правила, то его будут привлекать к административной ответственности. К тому же теперь у инспекторов есть четкий протокол действий.
«Статистика — вещь упрямая. В этом году она поползла вверх, потому что ранее ДТП с участием электросамокатов квалифицировались, как происшествия с пешеходами. Но теперь, когда эти средства передвижения были возведены в рамки закона и было дано единое понятие, а также правовые нормы вступили в силу — мы имеем четкое понятие о категории этих средств и регламент привлечения водителей к ответственности», — говорит Ренцанов.
С 1 марта текущего года были внесены изменения в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие средства индивидуальной мобильности приравнены к полноценным участникам дорожного движения, а значит и за ДТП водители этих средств будут нести ответственность наравне с автомобилистами. Однако большинство тюменцев электросамокаты серьезно не воспринимают.
«А че, надо спешиваться? Зачем? Я пока не слышал, что какая-то проблема серьезная есть, я же аккуратно еду», — говорит владелец личного электросамоката в Тюмени.
В шеринговом сервисе Woosh также с недавнего времени стали бороться с нарушителями, которые ставят под сомнение использование электросамокатов в городе. Сейчас рекламная компания пропагандирующая соблюдение правил пользования СИМ запущена в Москве и Санкт-Петербурге, позже она появится еще в 7 городах, включая Тюмень.
Проанализировав данные по поездкам и обращениям в поддержку, компания выявила 8 основных правил, которые чаще всего нарушаются водителями электросамокатов:
В Тюмени на электросамокатах двигаются хаотично, кто-то где-то услышал, что их приравняли к транспортным средствам и выезжает на автомобильную дорогу, кто-то не считает, что этот вид транспорта значительно отличается от обычного самоката и на скорости маневрирует между недовольными пешеходами.
Юрист Игорь Шадрин объяснил, что по новым правилам, детям в возрасте от 7 до 14 лет на СИМ можно ездить по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон (если это не самокат шерингового сервиса, запрещающего пользование несовершеннолетними).
«После 14 лет на СИМ тяжелее 35 кг и велосипедах нужно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, также можно ехать по проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Если такой нет, можно двигаться по обочине или по правой стороне проезжей части. Если самокат массой не выше 35 кг — можно ездить в пешеходных зонах», — обозначил юрист.
Врио начальника УГИБДД по Тюменской области Василий Ренцанов говорит, что в ГИБДД пока продолжат вести профилактическую работу, введение тотального запрета на передвижение этого вида пока не планируется, однако все зависит от дальнейшей практики. Если ситуация не урегулируется, то возможно введение более жестких мер.