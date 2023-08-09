«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шерингов

Однако сейчас наибольшее беспокойство вызывают не шеринговые самокаты, а личные. Если прокатная модель отслеживается, то частная собственность — нет. А потому ГИБДД по Тюменской области активизировало профилактическую работу по урегулированию движения СИМ. Также тюменцы стали часто сообщать о том, что их на электросамокатах останавливают инспекторы.