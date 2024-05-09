«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День Победы

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
С самого утра тюменцы стягивались к Вечному огню у памятника «Скорбящая мать и молодой воин». Горожане приходили с цветами, георгиевскими ленточками, флагами и портретами ветеранов. Военные былых и нынешних лет приходили увешанные медалями и орденами.
На площадь Памяти прибыл и личный состав ТВВИКУ. Под оркестровую музыку кадеты исполнили военные песни. Присутствовали также глава города Тюмени Руслан Кухарук и председатель тюменской городской думы Светлана Иванова.
«Это священный праздник для каждого жителя нашей страны. Сегодня мы говорим слова благодарности нашим ветеранам. Мы вспоминаем годы советского народа, который победил в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Мы вспоминаем тех, кто ковал победу в тылу, тех, кто объединился, как и миллионы людей сегодня. Сейчас наша страна переживает непростые испытания. Тюменцы, как и жители всей страны объединились, чтобы быть вместе с теми, кто сейчас на передовой в рамках специальной военной операции», — сказал Руслан Кухарук.
Память павших горожане почтили минутой молчания. Сотни тюменцев принесли цветы, чтобы возложить их к Вечному огню, как дань памяти и бесконечной благодарности тем, кто погиб во времена Великой Отечественной войны. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравлении — «нет такой семьи в нашей стране, которой не коснулась бы Великая Отечественная война».
«Сегодня, спустя 79 лет, мы ощущаем неразрывную связь с поколением победителей», — подчеркнул губернатор.
Также около Технопарка была организована выставка военной техники, которая пользовалась большой популярностью у детей, массово фотографировавшихся с боевыми машинами и рядом стоящими военными, рассказывающими для чего та или иная машина используется и о значимости работы инженерной военной техники во времена войны.
Одной из значимых инженерных машин в военное время был понтонный парк ПП-2005. Он был необходим для устройства мостовых и паромных переправ через водные преграды на путях движения войск.
Еще больший интерес вызывала выставка оружия на площади 400-летия Тюмени. Автоматы и пулеметы не только показывали, но и давали в реки, учили заряжать, разбирать и собирать обратно. В одной из палаток можно было даже пострелять по мишеням, ук ней выстроилась самая длинна очередь. Также на многих пунктах работали точки записи на службу по контракту.
«Спрос есть. Некоторые заходят просто условия узнать. Некоторые по возрасту или состоянию здоровья не могут контракт заключить — расстраиваются», — рассказали в одном из пунктов.
Взрослых особенно радовала акция «Солдатская каша». В разных частых города разместили полевую кухню, где все желающие смогут подкрепиться горячей гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем. До вечера передвижные кухни будут работать: на площади 400-летия Тюмени, площади Памяти, у Технопарка, Цветном бульваре, в скверах Казачьи луга, Депутатов, прощания, 65-летия Победы и Комсомольский, бульваре Гостеприимства.
Однако, отправляясь к точкам полевой кухни в центре города будьте готовы к тому, что вам придется отстоять солидную очередь. Народ вышел на празднование 9-го мая массово!
На городских площадках уже начались концерты, тюменские артисты исполнят со сцены военно-патриотические песни. На площади 400-летия Тюмени концерт начался еще утром и продлится он до 18 часов. Зрительские мета от непогоды и шторма, о котором предупреждали синоптики, не укрыты. А потому необходимо быть готовым к сильному ветру, граду, сопровождать которые будет военный оркестр.
Сцены, на которых будут проходить уличные концерты, расположены по всему городу. Выступления профессиональных артистов и творческих коллективов города организованы в сквере Комсомольском, сквере Депутатов и также на площади Памяти. Также в 18:55 ц Драмтеатра начнется общегородская минута молчания.
Также в 19:00 начнется торжественный проезд военной техники, начало маршрут берет от улицы Ямской. За час караван объедет весь город, в том числе и заречную его часть.