«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День Победы

Еще больший интерес вызывала выставка оружия на площади 400-летия Тюмени. Автоматы и пулеметы не только показывали, но и давали в реки, учили заряжать, разбирать и собирать обратно. В одной из палаток можно было даже пострелять по мишеням, ук ней выстроилась самая длинна очередь. Также на многих пунктах работали точки записи на службу по контракту.