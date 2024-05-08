Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами

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С началом сезона самокатов в 2024 Тюменские власти ввели несколько новых ограничений по движению самокатов по улицам города, расширив список так называемых «Медленных зон» — мест, где разгоняться можно не выше 15 км/ч. В прошлом году таких зон было 60 — и охватывали они практически весь центр, места у исторических объектов города и набережную.
В этом году к ним добавились еще 5 новых мест, о них перед началом сезона в середине апреля сообщила городская администрация: ими стали улицы, которые часто заполнены людьми в праздники или на выходные. Это улицы Мельникайте, Профсоюзная, Республики, а также улицы 50 лет ВЛКСМ и Чернышевского.
Снижают скорость при этом самокаты теперь самостоятельно, входя в эти зоны. В прошлом году самокатчики частенько пренебрегали этими правилами, сейчас же новая мера должна сократить число превышающих скорость.
В этом отношении в Тюмени изменений откровенно мало. Приказ от городской администрации от 19 сентября, регламентирующий правила по использованию электросамокатов на определенных территориях вводит всего 4 новых места запрета на использование этого транспорта. С 2021 по 2023 год их было 27 — сейчас 31.
Добавили запрет по поездке на самокатах на Площади Губкина, пешеходной улице Дзержинского, площади Николая Машарова, а также всей набережной реки Тура. Последнее у любителей кататься вызвало особое недовольство.
Вот полный список зон запрета и ограничения для самокатов.
Как сообщали в пресс-службе городской администрации, до начала сезона самокатов в 2024 году, избирают места для ограничения движения самокатов, а также ставят медленные зоны по двум причинам. Первая — это места скопления людей и центральные улицы, где велик риск столкновения или аварии. Второе — памятники культуры и исторического наследия, где поездки на самокатах будут «неуместны».
Еще один пункт, который влечет за собой административную ответственность при нарушении — это поездка на самокатах в прогулочных зонах, где нет велодорожек или разметки для самокатов. Такие места в городе обозначены специальными знаками, указывающими на запрет использование средств индивидуальной мобильности.
Кроме того, городские власти пообещали пристально следить за ситуацией с самокатами еще 3 года назад, когда они только появились, и в случае проблем — вводить новые медленные зоны и зоны ограничения каждый сезон. Но в этом году, добавилось таких мест немного.
Ранее эксклюзивно для «Нашего Города» юрист Павел Шадрин составил список нарушений и штрафов, актуальных для самокатчиков в этом году.