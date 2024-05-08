Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами

В этом году к ним добавились еще 5 новых мест, о них перед началом сезона в середине апреля сообщила городская администрация: ими стали улицы, которые часто заполнены людьми в праздники или на выходные. Это улицы Мельникайте, Профсоюзная, Республики, а также улицы 50 лет ВЛКСМ и Чернышевского.