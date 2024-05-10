Тюмень накроет геомагнитный шторм. Сила ударов будет достигать 7 баллов

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В течение дня пятницы геомагнитный шторм будет усиливаться — к трем часам дня сила геоударов составит 5 баллов, к девяти вечера достигнет семи баллов, к двенадцати часам ночи — восьми баллов. Геомагнитная обстановка вновь стабилизируется только к вечеру 11 мая.
Метеозависимым людям рекомендуют запастись необходимыми медикаментами — возможны обострение хронических заболеваний, головные боли, слабость, скачки артериального давления.
Ранее «Наш Город» писал, что геомагнитный шторм 10 и 11 мая является следствие мощных вспышек на Солнце, зафиксированных 8 мая. В этот день произошло 15 вспышек класса М и Х.