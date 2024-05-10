nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Тюмень накроет магнитная буря силой 7 баллов

Тюмень накроет геомагнитный шторм. Сила ударов будет достигать 7 баллов

10 мая 2024, 06:05
Фото: 1MI

Тюмень накроет магнитная буря силой 7 баллов

Магнитная буря силой семь баллов обрушится сегодня вечером, 10 мая, на Тюмень. Геомагнитное поле Земли с ночи остается неспокойным.

В течение дня пятницы геомагнитный шторм будет усиливаться — к трем часам дня сила геоударов составит 5 баллов, к девяти вечера достигнет семи баллов, к двенадцати часам ночи — восьми баллов. Геомагнитная обстановка вновь стабилизируется только к вечеру 11 мая.

Метеозависимым людям рекомендуют запастись необходимыми медикаментами — возможны обострение хронических заболеваний, головные боли, слабость, скачки артериального давления.

Ранее «Наш Город» писал, что геомагнитный шторм 10 и 11 мая является следствие мощных вспышек на Солнце, зафиксированных 8 мая. В этот день произошло 15 вспышек класса М и Х.

Читайте также:
Продуктивность на максимум: тюменцам рассказали, как заставить мозг работать лучшеПытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной буриКонцентрация пыльцы поднимается: в Тюмени стартовал сезон аллергий
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Магнитная буря
Подпишитесь
Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске вырос за сутки на 14 сантиметров
Сегодня, 04:10
«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День Победы
Вчера, 07:38
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
8 мая, 06:58
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
8 мая, 01:18
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
8 мая, 08:46
"