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Компания тюменских властей построит новые дороги за 228 миллионов рублей

Компания тюменских властей построит новые дороги за 228 миллионов рублей

6 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется строительством дорог в районе озера Алебашево. Победителем и единственным участником закупки стало «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

Информация об этом опубликована на портале Госзакупки. Стоимость контракта составляет более 228 миллионов рублей.

Отметим, проект по строительству улично-дорожной сети рядом с озером Алебашево был разработан два года назад. Согласно документам, в этом районе появится целая сеть улиц. Данные работы необходимы вследствие развития жилой застройки.

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Заметим, единственным акционером АО «ТОДЭП» является департамент имущественных отношений Тюменской области. Компания является активным участником системы государственных закупок.

Согласно открытым данным, по итогам 2022 года выручка «ТОДЭП» выросла на 38% — до 20,3 миллиардов рублей. Чистая прибыль снизилась на 10% и составила 206,2 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что «ТОДЭП» стала победителем закупки стоимостью 1,5 миллиарда рублей на содержание автомобильных дорог в зимнее время года.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Госзакупки#Дорожное строительство#ТОДЭП
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