Компания тюменских властей построит новые дороги за 228 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Информация об этом опубликована на портале Госзакупки. Стоимость контракта составляет более 228 миллионов рублей.
Отметим, проект по строительству улично-дорожной сети рядом с озером Алебашево был разработан два года назад. Согласно документам, в этом районе появится целая сеть улиц. Данные работы необходимы вследствие развития жилой застройки.
Заметим, единственным акционером АО «ТОДЭП» является департамент имущественных отношений Тюменской области. Компания является активным участником системы государственных закупок.
Согласно открытым данным, по итогам 2022 года выручка «ТОДЭП» выросла на 38% — до 20,3 миллиардов рублей. Чистая прибыль снизилась на 10% и составила 206,2 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что «ТОДЭП» стала победителем закупки стоимостью 1,5 миллиарда рублей на содержание автомобильных дорог в зимнее время года.