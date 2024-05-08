Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
8 мая 2024, 08:46
Фото: 1MI
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
День Победы — особый праздник. В этом году отмечается уже 79 лет со дня исторической Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Со временем многие события забываются. Или нет? Давайте проверим ваши знания об истории Дня Победы!
Тест
Хорошо ли вы разбираетесь в истории Дня Победы?
Мы приготовили для вас 10 вопросов, некоторые из которых нужно прочитать особенно внимательно, чтобы дать правильный ответ. Готовы? Давайте начнем!