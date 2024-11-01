Развлечение

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Ноябрь
Тест — Мульт, привет! Лишь истинный знаток ответит на эти вопросы о мультфильмах СССР
1 ноября, 07:47
Октябрь
Тест — тайны советского кино. Проверьте свои знания о любимых фильмах СССР
25 октября, 05:02
Тест — самый умный! Только гений ответит на 10 из 10 вопросов на эрудицию
18 октября, 06:00
Тест — для самых умных людей с высоким IQ! Сможете ли вы решить 10 сложных задач?
11 октября, 05:23
Крошка моя, я по тебе скучаю! Тест — сумеете ли вы вспомнить исполнителей хитов 90-х?
4 октября, 06:56
Сентябрь
Тест — родная деревня! Сможете отличить реальные деревни и села от вымышленных?
27 сентября, 05:59
Август
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
16 августа, 05:41
Кто свояк и золовка? Тест — сможете ли вы правильно назвать всех своих родственников
9 августа, 05:42
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
2 августа, 05:28
Июль
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
26 июля, 06:15
Тюмень астрологическая: гадалка сопоставила районы города со знаками зодиака
15 июля, 09:09
Аптека. Улица. Тест? Знаете ли вы авторов этих известных стихотворений?
12 июля, 05:33
Быстрый тест на эрудицию! Только 3% людей могут правильно ответить на эти вопросы
5 июля, 06:05
Июнь
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
28 июня, 07:18
Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?
21 июня, 11:15
Ты скуф или анк? Тест — разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге?
14 июня, 05:47
Тест «Поле, русское поле…»: как хорошо вы знаете песни о России?
11 июня, 07:15
Май
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
31 мая, 05:34
Апрель
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
27 апреля, 08:45
Тест «Великие люди»: сможете ли вы узнать известных личностей по фото?
19 апреля, 08:12

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