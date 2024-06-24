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9 мая

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Тюменцы тонут, падают из окон и погибают в перестрелках, а на регион движется саранча
24 июня, 13:14
9 мая Сбер приглашает тюменцев на праздничный концерт
8 мая, 11:18
Тепло отменяется: в День Победы в Тюменской области ожидаются ливни и грозы
По прогнозу синоптиков, 9 мая в регионе ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду. Не исключено, что местами пройдет град.
8 мая, 08:03
Власти Тюмени нашли альтернативу отмененному на 9 мая салюту
В качестве альтернативы посмотреть на залпы тюменцам предлагают в стенах военного училища имени Кутузова. Масштаб будет меньше, но ощущения те же.
26 апреля, 07:54
Второй год подряд: в Тюмени отменили праздничный салют на 1 и 9 мая
Власти решили остановиться на залпах из оружия. Акция «Бессмертный полк» также не состоится.
25 апреля, 07:22
Будет ли в Тюмени на 9 Мая Парад Победы и праздничный салют?
Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, в Тюмени пока под вопросом. В администрации города на данный момент план праздничных мероприятий не утвержден.
5 апреля, 05:22
2023
В Тюмени скончался ветеран ВОВ Михаил Никишин
Губернатор Тюменской области выразил соболезнование в своем TG.
2 августа 2023, 10:02
В Тюменской области поздравили ветерана, который взял Берлин
Ветерана ВОВ Анатолия Трофимовича Кожевникова в Викуловском районе Тюменской области поздравили сегодня с Днем Победы. Об этом сообщили в информцентре правительства региона.
9 мая 2023, 17:02
400 курсантов и преподавателей ТВИККУ приняли участие в плац-концерте
400 курсантов и преподавателей ТВВИКУ приняли участие в плац-концерте, посвященном Дню Победы. Мероприятие состоялось на площади у мемориального комплекса «Свеча Памяти».
9 мая 2023, 07:36
Вместо традиционных салютов тюменцы будут слушать военные песни на теплоходе
Расписание программ, которые пройдут в областной столице во время речных прогулок 9 мая, размещено на сайте и в соцсетях Тюменской судоходной компании. Одним из важных мероприятий станет музыкальный рейс «Салют».
8 мая 2023, 17:15
Стало известно, какая военная техника проедет по Тюмени утром в День Победы
В День Победы в колонне военной техники будут задействованы несколько автомобилей, сообщили в информцентре правительства региона.
8 мая 2023, 17:15
В День Победы в центре города ограничат движение автомобилей
Движение автомобилей ограничат от Механической, 27, до Максима Горького, проинформировали в пресс-службе горадминистрации.
8 мая 2023, 14:51
Александр Моор почтил память погибших в войне сотрудников ОВД. Видео
Губернатор присоединился к возложению цветов, чтобы почтить память работников ОВД, погибших в годы ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского правительства.
8 мая 2023, 09:25
Итоги недели: объявлен режим ЧС, новый мост через Туру, афиша на 9 мая
7 мая 2023, 16:15
Какие мероприятия запланированы на 9 мая в Тюмени
Не смотря на то, что торжественное шествие в честь Дня Победы отменено, в городе запланировано множество мероприятий, приуроченных к празднику.
5 мая 2023, 09:43
Как в Тюмени пройдет День Победы в этом году
Более трех тысяч мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдет в Тюменской области в этом году.
5 мая 2023, 08:08
Тюменским ветеранам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей
Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат в этом году к Празднику Победы единовременные выплаты на общую сумму 130 миллионов рублей.
5 мая 2023, 07:59
День Победы в Тюмени: будет ли парад 9 мая в 2023 году
28 апреля 2023, 13:05
Как Тюмень отметит в этом году День Победы
Депутаты Тюменской городской думы утвердили накануне на очередном заседании программу празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
28 апреля 2023, 06:18
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
27 апреля 2023, 03:57

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