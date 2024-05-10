Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске вырос за сутки на 14 сантиметров

В реке Ишим продолжается снижение уровня воды. За последние сутки в Ильинке Казанского района уровень воды в реке понизился на 2 сантиметра и составил 803 сантиметра выше поста, в городе Ишим уровень уменьшился на 11 сантиметров — до 942 сантиметров. В Абатском районе вода убыла на 11 сантиметров — 11,76 метра, в Викулово — на 8 сантиметров, до отметки 11,51 метра.