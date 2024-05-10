Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске вырос за сутки на 14 сантиметров

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В Иевлево уровень Тобола поднялся на 10 сантиметров — до 620 сантиметров выше нуля поста, в районе Упорово вода убыла на 2 сантиметра — уровень составил 866 сантиметров.
В Иртыше уровень повысился от 6 до 12 сантиметров: на 6 сантиметров в районе Демьянки (804 сантиметра выше нуля поста), на 11 сантиметров в Тобольске (596 сантиметров), на 12 сантиметров в Увате (999 сантиметров выше поста).
В реке Ишим продолжается снижение уровня воды. За последние сутки в Ильинке Казанского района уровень воды в реке понизился на 2 сантиметра и составил 803 сантиметра выше поста, в городе Ишим уровень уменьшился на 11 сантиметров — до 942 сантиметров. В Абатском районе вода убыла на 11 сантиметров — 11,76 метра, в Викулово — на 8 сантиметров, до отметки 11,51 метра.
Ранее «Наш Город» писал, что пик уровня воды на реке Тобол ожидается в течение ближайшей неделе. В настоящее время в регионе продолжаются противопаводковые мероприятия.