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Гибель человека

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2024
«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО
22 июля, 09:04
Рабочий сорвался с высоты и разбился насмерть на стройке тюменского ЖК
Трагедия произошла сегодня днем на улице Кремлевской, 95. Там возводит высотку специализированный застройщик ПСК «Дом» — Центр.
6 июля, 10:39
На севере Тюменской области ребенка насмерть раздавил лифт
На севере Тюменской области — в городе Урай, расположенном в ХМАО, насмерть раздавил лифт 11-летнего ребенка. От полученных травм он скончался на месте.
25 июня, 10:16
Удавшийся суицид? Тюменец упал с крыши дома и разбился насмерть
14 июня, 13:43
Тело рабочего, упавшего в канализацию, ищут в тюменской Туре
Тюменские следователи начали проверку по факту трагедии, произошедшей 16 января на очистных сооружениях в микрорайоне Копытово.
17 января, 08:45
В Тюмени рабочего засосало в очистные сооружения. Его тело не найдено до сих пор
В Тюмени продолжаются поиски тела рабочего, которого засосало накануне вечером в трубу на водоочистных сооружениях. ЧП произошло на очистных сооружениях канализации в Копытово. Об этом рассказал «Нашему Городу» начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.
17 января, 04:57
2023
12-летняя девочка скончалась от инфекции в поезде Тюмень — Адлер
21 декабря 2023, 05:58
Тюменец уснул на кладбище и умер
В Тобольске на Завальном кладбище скончался мужчина. По словам очевидцев, погибший решил переночевать на лавочке у церкви. В результате скончался от переохлаждения.
30 октября 2023, 08:25
Летняя резина стала причиной ДТП, унесшего жизнь тюменца
26 октября 2023, 02:57
В Тюменской области охранник строительной компании задохнулся окисью углерода
Лежащим на полу охранника обнаружил монтажник. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.
20 октября 2023, 06:09
Дорога забрала жизнь тюменского мотоциклиста без прав
Мотоциклисты еще не закрыли сезон. Один из гонщиков минувшим вечером разбился.
18 октября 2023, 06:06
В Тюмени рабочий упал с крыши десятиэтажного дома. Подробности ЧП
Стали известны подробности ЧП, произошедшего в воскресенье днем в доме по улице Домостроителей, 6а. Здесь погиб 42-летний рабочий.
15 октября 2023, 13:26
В Тюмени рабочего придавило насмерть краном
15 октября 2023, 10:20
В тюменской деревне во время пожара в частном доме погиб человек
Трагедия произошла в воскресенье около полуночи в деревне Суклем Упоровского района. Здесь загорелся одноэтажный частный дом.
9 октября 2023, 04:04
В тюменском селе во время пожара в доме погибли два человека
Трагедия произошла в пятницу около полуночи в тюменском селе Кугаево. Во время пожара в частном жилом доме погибли два человека. Как сообщили в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:55.
16 сентября 2023, 06:08
Следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре пожилого мужчины
Доследственную проверку по факту гибели человека во время пожара организовал следственный комитет Тюменской области. Трагедия произошла накануне вечером в пятиэтажном доме на улице Беляева.
19 февраля 2023, 10:04
По вине тоболяка погибли двое рабочих
Сотрудника тобольского предприятия, машиниста компрессорной установки будут судить за смерть двух рабочих. Трагедия произошла 24 апреля 2022 года.
9 февраля 2023, 06:47
2022
На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Он попал под колеса автомобилей дважды
22-летний пешеход попал под колеса двух автомобилей сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Трагедия произошла в восемь часов утра.
11 декабря 2022, 05:46
В центре Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина
В Тюмени сегодня днем из окна дома в центре города выпал мужчина. Трагедия произошла на улице Малыгина, 90. По словам очевидцев, рядом с телом мужчины лежали блины от штанги.
7 декабря 2022, 08:11
В Тюменской области во время охоты погиб сотрудник ФСБ
Сотрудник управления ФСБ России по Тюменской области погиб в минувшие выходные в Нижнетавдинском районе. Инцидент произошел во время охоты, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.
6 декабря 2022, 07:51

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