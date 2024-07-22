Гибель человека

В Тюмени рабочего засосало в очистные сооружения. Его тело не найдено до сих пор

В Тюмени продолжаются поиски тела рабочего, которого засосало накануне вечером в трубу на водоочистных сооружениях. ЧП произошло на очистных сооружениях канализации в Копытово. Об этом рассказал «Нашему Городу» начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.