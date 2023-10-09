В ДТП на тюменской трассе погибли два человека

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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На 495 километре автодороги в Бердюжском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате ДТП погибли два человека.
По предварительным данным, водитель автомобиля Niva выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes с полуприцепом. От удара машины отбросило в кювет.
За рулем Niva находилась 33 -летняя жительница Волгограда, стаж ее вождения — 1 год. Женщина и ее 65-летний отец, пассажир отечественного авто, погибли. 23-летний водитель фуры не пострадал.
В настоящее время движение на данном участке дороги не ограничено, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на тюменской трассе Тюмень — Боровский был насмерть сбит пешеход. 85-летний пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.