nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В ДТП на тюменской трассе погибли два человека

В ДТП на тюменской трассе погибли два человека

9 октября 2023, 03:40
Фото: ГИБДД
Жесткая авария произошла в понедельник утром на федеральной трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Ишиму.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

На 495 километре автодороги в Бердюжском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате ДТП погибли два человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля Niva выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes с полуприцепом. От удара машины отбросило в кювет.

За рулем Niva находилась 33 -летняя жительница Волгограда, стаж ее вождения — 1 год. Женщина и ее 65-летний отец, пассажир отечественного авто, погибли. 23-летний водитель фуры не пострадал.

В настоящее время движение на данном участке дороги не ограничено, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на тюменской трассе Тюмень — Боровский был насмерть сбит пешеход. 85-летний пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Читайте также:
В Тюмени на улице Дружбы произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей«Семерка всмятку»: в центре Тюмени произошло массовое ДТП«Трассы смерти»: почему на федеральных дорогах региона участились жуткие ДТП
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Ракета попала в парковку нашего дома»: живущий в Израиле тюменец рассказал о войне
Вчера, 11:17
Антипинский НПЗ нарушил правительственное эмбарго
Вчера, 08:43
Тюменскую школу № 94, в которой шестикласснику сломали нос, проверит прокуратура
Вчера, 08:54
Пыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе
Вчера, 05:28
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
7 октября, 12:02
Муж депутата облдумы возглавит суд, где рассматриваются все коррупционные дела
Вчера, 04:19