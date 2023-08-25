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Недалеко от Тюмени в лесу выбросили десятки ртутных ламп

Недалеко от Тюмени в лесу выбросили десятки ртутных ламп

25 августа 2023, 10:30
Фото: Фото Сергей Ф.
Около Тюмени в лесу южнее ТЭЦ-2 горожане обнаружили десятки ртутных ламп. Рядом находится птицефабрика «Боровская».
«Похоже, какое-то предприятие „утилизировало“ старые ртутные лампы», — сообщил тюменец Сергей Ф.

Горожане отправили жалобу в департамент недропользования и экологии Тюменской области.

«Тут мусор могли с местной стройки ещё накидать», — отметила тюменка Людмила Ф.

В апреле «Наш город» сообщал, что недалеко от областной столицы в ДНТ «Берёзка-3» на участки высыпают горы строительного мусора. Здесь тоже было много ртутных ламп, мусор мешает проехать по местным дорогам.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Мусор
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