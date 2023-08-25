Недалеко от Тюмени в лесу выбросили десятки ртутных ламп

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
«Похоже, какое-то предприятие „утилизировало“ старые ртутные лампы», — сообщил тюменец Сергей Ф.
Горожане отправили жалобу в департамент недропользования и экологии Тюменской области.
«Тут мусор могли с местной стройки ещё накидать», — отметила тюменка Людмила Ф.
В апреле «Наш город» сообщал, что недалеко от областной столицы в ДНТ «Берёзка-3» на участки высыпают горы строительного мусора. Здесь тоже было много ртутных ламп, мусор мешает проехать по местным дорогам.