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Тюменцы вошли в число жителей городов, которые быстро накопят на дом

Ни есть, ни пить, а дом купить: сколько тюменцам нужно копить на коттедж

19 сентября 2023, 08:51
Фото: 1MI

Тюменцы вошли в число жителей городов, которые быстро накопят на дом

Жителям Тюменской области придется откладывать деньги на покупку дома за 6,7 миллиона рублей в среднем пять лет. Правда, при условии получения среднемесячной заработной платы в размере 112,5 тысяч рублей.

К такому выводу пришли аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» по результатам проведенного исследования.

Для сравнения, в среднем по России срок накопления денежных средств для приобретения дома без кредитов и займов составляет 6,9 лет. Быстрее всех смогут накопить жители Архангельской области — там стоит 3,4 года прожить на голодном пайке или за счет родственников. Аналогичная ситуация у жителей Кемеровской области (3,7 года), Еврейской АО (3,9 года), Ханты-Мансийского автономного округа (3,9 года).

Дольше всего на покупку дома придется откладывать жителям Дагестана и Чечни — более 19 лет. Также в «долгую десятку» вошли Севастополь (17,4 года), Ингушетия (17,3 года), Краснодарский край (16,5 года), Крым (16,1 года), Санкт-Петербург (15,6 года). Москвичам на сбор средств для покупки коттеджа придется потратить 12,7 лет.

«Если сравнить результаты с итогами подобного исследования двухгодичной давности, то можно увидеть, что средний срок накопления на частный дом срок сократился: в 2021-м он составлял 8 лет. Это произошло потому, что цены на домовладения выросли всего на 25%, а зарплаты — на 46%», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
Уровень средней зарплаты увеличился на 25% в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость квадратного метра за последний месяц выросла на 3,4% и сегодня составляет в среднем более 119,7 тысяч рублей.

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