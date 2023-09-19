Ни есть, ни пить, а дом купить: сколько тюменцам нужно копить на коттедж

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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К такому выводу пришли аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» по результатам проведенного исследования.
Для сравнения, в среднем по России срок накопления денежных средств для приобретения дома без кредитов и займов составляет 6,9 лет. Быстрее всех смогут накопить жители Архангельской области — там стоит 3,4 года прожить на голодном пайке или за счет родственников. Аналогичная ситуация у жителей Кемеровской области (3,7 года), Еврейской АО (3,9 года), Ханты-Мансийского автономного округа (3,9 года).
Дольше всего на покупку дома придется откладывать жителям Дагестана и Чечни — более 19 лет. Также в «долгую десятку» вошли Севастополь (17,4 года), Ингушетия (17,3 года), Краснодарский край (16,5 года), Крым (16,1 года), Санкт-Петербург (15,6 года). Москвичам на сбор средств для покупки коттеджа придется потратить 12,7 лет.
«Если сравнить результаты с итогами подобного исследования двухгодичной давности, то можно увидеть, что средний срок накопления на частный дом срок сократился: в 2021-м он составлял 8 лет. Это произошло потому, что цены на домовладения выросли всего на 25%, а зарплаты — на 46%», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость квадратного метра за последний месяц выросла на 3,4% и сегодня составляет в среднем более 119,7 тысяч рублей.