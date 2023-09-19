Ни есть, ни пить, а дом купить: сколько тюменцам нужно копить на коттедж

Для сравнения, в среднем по России срок накопления денежных средств для приобретения дома без кредитов и займов составляет 6,9 лет. Быстрее всех смогут накопить жители Архангельской области — там стоит 3,4 года прожить на голодном пайке или за счет родственников. Аналогичная ситуация у жителей Кемеровской области (3,7 года), Еврейской АО (3,9 года), Ханты-Мансийского автономного округа (3,9 года).