Зарплата жителей Тюменской области за год выросла на 14,9%

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Published Сегодня, 03:35
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По информации ведомства, по данному показателю Тюменская область вышла на третье место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — жители региона в среднем зарабатывают 144,8 тысяч рублей. На втором месте Югра — размер средней заработной платы там составляет 112,6 тысяч рублей.
В Свердловской, Челябинской и Курганской областях размер среднего заработка равен 62,7 тысячам, 56,7 и 48,6 тысячам рублей соответственно.
По России в целом размер средней заработной платы составляет 71,4 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень не вошла в число топ-10 городов России по уровню зарплат. Областная столица со средним заработком 74,9 тысяч рублей расположилась только на 12 месте.