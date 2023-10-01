nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Зарплата жителей Тюменской области за год выросла на 14,9%

Зарплата жителей Тюменской области за год выросла на 14,9%

1 октября 2023, 03:35
Фото: 1MI
В Тюменской области размер средней заработной платы достиг 72 тысяч 966 рублей, что на 14,9% больше, чем год назад. Такие данные предоставил Росстат.

По информации ведомства, по данному показателю Тюменская область вышла на третье место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — жители региона в среднем зарабатывают 144,8 тысяч рублей. На втором месте Югра — размер средней заработной платы там составляет 112,6 тысяч рублей.

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях размер среднего заработка равен 62,7 тысячам, 56,7 и 48,6 тысячам рублей соответственно.

По России в целом размер средней заработной платы составляет 71,4 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень не вошла в число топ-10 городов России по уровню зарплат. Областная столица со средним заработком 74,9 тысяч рублей расположилась только на 12 месте.

Читайте также:
Учитель из Тюмени стала лауреатом конкурса «Учитель года России — 2023»«Он спровоцировал»: в Тюмени мужчина пырнул ножом прохожего на остановкеЖители дома на Лесобазе тонут в нечистотах третьи сутки
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Зарплаты#Росстат#Средняя зарплата
Подпишитесь
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
30 сентября, 06:02
«Знаете, где живете?»: 9 из 10 тюменцев не пройдут этот тест на знание истории города
29 сентября, 08:45
Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»
30 сентября, 05:04
«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство
29 сентября, 06:02
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
30 сентября, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
29 сентября, 03:12