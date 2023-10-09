В Тюмени подросток угнал машину и убегал на ней от ГИБДД

Автомобиль Lada не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени. Водитель поехал в сторону выезда из города. Автоинспекторы преследовали «классику» осторожно, с учетом опасности движения по мокрой дороге.