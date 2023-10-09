nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Тюмени подросток угнал машину и убегал на ней от ГИБДД

В Тюмени подросток угнал машину и убегал на ней от ГИБДД

9 октября 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Тюмени 15-летний подросток угнал автомобиль у своего дяди и устроил гонки с ГИБДД. Двумя патрулям ДПС пришлось преследовать «гонщика» на протяжении 60 километров на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
Дети
Фото: ГИБДД

Автомобиль Lada не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени. Водитель поехал в сторону выезда из города. Автоинспекторы преследовали «классику» осторожно, с учетом опасности движения по мокрой дороге.

На 58-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск «семерка» была остановлена. Выяснилось, что за рулем находился 15-летний школьник, не имеющий водительского удостоверения. Машину он взял без спроса у дяди, а провода зажигания подключил напрямую.

Комарову разозлил вопрос сургутянина об объединении Югры с Тюменской областью
Узнать подробнее

На место ЧП были вызваны родители юного водителя. Информация по факту нарушения направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром на тюменской трассе в Бердюжском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки. Погибли водитель и пассажир легкового авто.

Читайте также:
Комарову разозлил вопрос сургутянина об объединении Югры с Тюменской областьюБастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в ТюмениТюменка Александра Сташкевич не выиграла конкурс «Мисс Россия-2023»
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Угон автомобиля
Подпишитесь
Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города
Сегодня, 06:59
«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома
Сегодня, 07:03
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
Сегодня, 03:37
Пыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе
Вчера, 05:28
Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
Сегодня, 06:17
Муж депутата облдумы возглавит суд, где рассматриваются все коррупционные дела
Вчера, 04:19