В Тюмени подросток угнал машину и убегал на ней от ГИБДД

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Автомобиль Lada не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени. Водитель поехал в сторону выезда из города. Автоинспекторы преследовали «классику» осторожно, с учетом опасности движения по мокрой дороге.
На 58-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск «семерка» была остановлена. Выяснилось, что за рулем находился 15-летний школьник, не имеющий водительского удостоверения. Машину он взял без спроса у дяди, а провода зажигания подключил напрямую.
На место ЧП были вызваны родители юного водителя. Информация по факту нарушения направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром на тюменской трассе в Бердюжском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки. Погибли водитель и пассажир легкового авто.