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Комарову разозлил вопрос сургутянина об объединении Югры с Тюменской областью

Комарову разозлил вопрос сургутянина об объединении Югры с Тюменской областью

9 октября 2023, 05:29
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталью Комарову разозлило сравнение автомобильных дорог ХМАО и Тюменской области и предложение объединиться. Инцидент произошла на встрече с жителями Сургута.

Один из участников встречи с губернатором сравнил качество дорог в Тюменской области и трасс в Югре и отметил, что в округе автодороги существенно хуже.

«Пока я не обратился к президенту, дороги в Сургуте не стали строить. И качество дорог в Тюменской области лучше. Из этого я делаю вывод, что администрация Тюменской области работает эффективнее. Может, стоить объединить Тюменскую область с ХМАО?» — предложил сургуятнин.

Данное заявление разозлило Комарову и она попросила не сравнить Югру с другими регионами, пишет Муксун.fm.

На предложение об объединении губернатор заявила: «В соответствии с конституцией РФ Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, Донецкая народная республика, Московская область и так далее равноправные субъекты РФ. Собрались и работаем!»

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Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году в Тюменской области на строительство новых дорожных развязок, ремонт автодорог планируют потратить 4,7 миллиарда рублей. 1,3 миллиарда рублей предоставит федеральный бюджет.

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