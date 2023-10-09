Комарову разозлил вопрос сургутянина об объединении Югры с Тюменской областью

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Один из участников встречи с губернатором сравнил качество дорог в Тюменской области и трасс в Югре и отметил, что в округе автодороги существенно хуже.
«Пока я не обратился к президенту, дороги в Сургуте не стали строить. И качество дорог в Тюменской области лучше. Из этого я делаю вывод, что администрация Тюменской области работает эффективнее. Может, стоить объединить Тюменскую область с ХМАО?» — предложил сургуятнин.
Данное заявление разозлило Комарову и она попросила не сравнить Югру с другими регионами, пишет Муксун.fm.
На предложение об объединении губернатор заявила: «В соответствии с конституцией РФ Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, Донецкая народная республика, Московская область и так далее равноправные субъекты РФ. Собрались и работаем!»
Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году в Тюменской области на строительство новых дорожных развязок, ремонт автодорог планируют потратить 4,7 миллиарда рублей. 1,3 миллиарда рублей предоставит федеральный бюджет.