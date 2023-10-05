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Тюменские власти потратят на строительство дорог и нового моста 4,7 миллиарда рублей

Тюменские власти потратят на строительство дорог и нового моста 4,7 миллиарда рублей

5 октября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Около пяти миллиардов рублей потратят на строительство дорог в Тюменской области в следующем году. Почти четверть денежных средств, 1,3 миллиарда рублей, представит федеральный бюджет.

По словам начальника Государственного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, в 2024 году будут завершены работы по строительству транспортной развязки на Червишевском тракте, начато возведение моста через реку Туру в районе объездной дороги, продолжена работа по строительству развязки на пересечении улиц Дружбы, Мельникайте и Калинина.

Кроме того, часть денежных средств потратят на ремонт дорог в Упоровском и Тюменском районах, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени автодорогу по улице Московский тракт расширят до четырех полос. Работы по переносу ограждений дороги и расширению проезжей части уже начались.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Строительство дорог#Дорожное строительство#Главное управление строительства#ГУС
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