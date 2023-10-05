Тюменские власти потратят на строительство дорог и нового моста 4,7 миллиарда рублей

По словам начальника Государственного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, в 2024 году будут завершены работы по строительству транспортной развязки на Червишевском тракте, начато возведение моста через реку Туру в районе объездной дороги, продолжена работа по строительству развязки на пересечении улиц Дружбы, Мельникайте и Калинина.