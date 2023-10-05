Тюменского чиновника оштрафовали за волокиту

Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую компанию «Перестрой-ка» оштрафовали на 25 миллионов рублей за дачу взятки экс-главе управы Калининского административного округа Александру Сухомяткину. Самого взяточника отправили в колонию строгого режима на четыре года.