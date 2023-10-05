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Тюменского чиновника оштрафовали за волокиту

Тюменского чиновника оштрафовали за волокиту

5 октября 2023, 08:12
Фото: 1MI
Представитель администрации Тюменского района нарушил пятидневный срок оказания муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

Нарушения выявила прокуратура Тюменского района после проведения проверки по обращению местного жителя. В ходе прокурорской проверки муниципальная услуга заявителю была оказана, чиновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую компанию «Перестрой-ка» оштрафовали на 25 миллионов рублей за дачу взятки экс-главе управы Калининского административного округа Александру Сухомяткину. Самого взяточника отправили в колонию строгого режима на четыре года.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Нарушения#Услуги#Чиновники
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