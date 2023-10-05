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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Уровень воды в Туре прибавил 4 сантиметра за сутки

Выдыхаем: уровень воды в Туре поднялся на 14 сантиметров за несколько дней

5 октября 2023, 07:36
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в Туре прибавил 4 сантиметра за сутки

Вода в Туре начала прибывать. За последние четыре дня уровень воды в реке повысился на 14 сантиметров, за минувшие сутки — на 4 сантиметра. На данный момент он составляет -81 сантиметр над нулем поста.
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Тура

1 октября уровень воды в реке опустился ниже критической отметки в 90 сантиметров. Тогда был установлен новый абсолютный минимум 95 сантиметров ниже нулевой отметки. До этого абсолютный минимум, -85 сантиметров, специалисты зафиксировали 5 сентября этого года.

По словам гидролога Сергея Демченко, в настоящее время обмеление рек наблюдается на территории все России. Тюменская Тура мелеет, по одной из версий, еще и из-за того, что в Свердловской область сток реки перекрыт плотиной. Правда, пока официального подтверждения этому нет.

Фото: Gismeteo

Экологи считают, что спасти Туру от обмеления в настоящее время могут лишь обильные осадки в Свердловской области — там находятся истоки реки. Однако, по прогнозам метеорологов, в ближайшие недели ждать дождей не стоит. Согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, дождливая погода наступит не раньше третьей декады октября.

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