Выдыхаем: уровень воды в Туре поднялся на 14 сантиметров за несколько дней

По словам гидролога Сергея Демченко, в настоящее время обмеление рек наблюдается на территории все России. Тюменская Тура мелеет, по одной из версий, еще и из-за того, что в Свердловской область сток реки перекрыт плотиной. Правда, пока официального подтверждения этому нет.