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В Туре концентрация вредных веществ может зашкаливать, что сделает воду непригодной для питья.

Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры

18 сентября 2023, 01:05
Фото: 1MI
В Туре концентрация вредных веществ может зашкаливать, что сделает воду непригодной для питья.

Тюмени предрекли экологическую катастрофу из-за обмеления Туры без осадков

Обмеление реки Туры может вызвать серьезные заболевания у тюменцев из-за изменения состава воды. Как рассказали «Нашему городу» ученые, если осенью не пройдут обильные осадки, то зимой может начаться настоящая экологическая катастрофа.
Сюжет
Тура

«Если увидишь меня, плачь»

Во время рекордного обмеления рек в Чехии в 2018 году ученые обнаружили на выступившем дне камни с загадочными надписями: «WENN DU MICH SIEHST, DANN WEINE», что в переводе означает «Если увидишь меня, плачь». Такие записи наносили на валунах, в частности, в 1811, 1842, 1868, 1921 годах и свидетельствовали о катастрофической засухе, которая несла вслед за собой неурожаи и эпидемии. Мало того, что воды становилось мало, она была еще и очень плохого качества.

Подобных камней в реке Туре не было, но и так понятно, что ситуация с водной артерией Тюмени становится катастрофической. Этим летом Тура обновила исторический минимум, опустившись до — 85 сантиметров от поста. В целом за лето уровень воды упал на 258 сантиметров.

«Ситуация с Турой — это, конечно, тяжелый случай. Не дай бог они войдут с таким уровнем воды в зимнюю межень (период, когда водная гладь покрывается коркой льда, — прим. Ред.). Она еще более опасная чем летняя, тогда сразу минеральный состав воды меняется: солей больше. И так вода в Туре не очень хорошего качества», — оценивает обстановку известный климатолог Екатерина Пестрякова.

По словам климатолога, спасти ситуацию могут только обильные осадки осенью.

Старожилы не припомнят. когда видели такие оголенные опоры моста.Старожилы не припомнят. когда видели такие оголенные опоры моста.
Старожилы не припомнят. когда видели такие оголенные опоры моста.
Фото: 1MI

Прогноз неблагоприятный

В Тюменской области, по данным сайта Gismeteo, осенний сезон будет нетипичным. Среднесуточная температура вплоть до ноябрьских заморозков составит около 13°C. Умеренные осадки уже прошли 10 сентября, следующие ожидаются только 19 числа. Синоптики отмечают, что и вторая часть осени будет теплее относительно среднесезоного показателя в целом. Осадки ожидаются умеренные в период 15-го октября.

В «Яндекс.Погоде» отмечают, что в сентябре над Тюменской областью осадки пройдут на протяжении 17 дней, при этом они будут слабыми, непродолжительными и не повсеместными, в октябре ожидается всего 7 дней с длительными осадками.

По данным сайта Росгидромета, обстановка в реке Туре на 15 сентября, уровень воды ниже неблагоприятно низких отметок сохранится, и в дальнейшем прогноз специалистов также неблагоприятен.

Проблемой обмеления рек в Сибири займется рабочая группа
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Вода становится проблемой

Если в осенний период выпадет мало дождевых осадков или вообще их не выпадет, река фактически останется без дополнительного поверхностного питания, а также без подпитки грунтовыми водами, подчеркивает кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Лариса Переладова.

Она пояснила, что из-за отсутствия осадков, река при низком уровне быстро будет скована морозами.

«В этом случае может сложиться такая ситуация, что концентрации растворенных веществ, а также, возможно, каких-то загрязняющих веществ, могут резко возрасти. Тогда, действительно, качество воды в реке Туре может существенно ухудшиться», — пояснила специалист.

Переладову беспокоит тот факт, что водозабор для питьевых нужд горожан будет продолжаться из Туры и зимой.

«Если осень нас подведет с осадками, то действительно зимой может сложиться сложная ситуация, но будем надеяться на мощности очистных сооружений. Вопрос может остро встать не только из-за чистоты, но и количество воды», — говорит Лариса Переладова.

Впрочем, специалист призывает не впадать в панику. По ее словам, ситуацию может исправить зима с обильными снегопадами и активное таяние снега в весенний период.

«Если запас снега будет обильным, причем его сход будет происходить достаточно активно, будет солярная солнечная весна, то забегание [талых вод] до русла реки Туры будет происходить достаточно быстро. Тогда вода в Туре будет разбавляться, увеличится ее количество, соответственно, концентрации многих веществ будут меняться, и картина сможет измениться в лучшую сторону», — делает обнадеживающий прогноз эксперт.

По словам Переладовой, многое в наполнении реки зависит от хода природных процессов и в какой-то момент маловодная фаза может преломиться в сторону водности.

Тура должна войти в зиму наполненной.Тура должна войти в зиму наполненной.
Тура должна войти в зиму наполненной.
Фото: 1MI

«Зовите шамана»

Тюменцы, обсуждая на форумах обмеление Туры, уже на полном серьезе говорят о том, что в пору звать шамана, чтобы вызывать дожди в регионе. «Наш город» связался с потомственным шаманом из ХМАО Тимофеем Молдановым. Он рассказал, что обмеление рек в этом году наблюдается во многих регионах, но отметил, что это естественный природный процесс. Он рассказал, что шаманы готовы вызвать дожди для тушения лесных пожаров, а для таких ситуаций больше подойдет песенка- приговорка, которую поют дети, но предупредил, что не стоит вызывать дождь в солнечную погоду. Лучше это делать, когда на небе сгустятся тучи.

Предлагаем прочитать, что тюменец прошел через всю Туру пешком. Между тем власти заявили, что не планируют оздоравливать реку в следующем году.

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#Тюменская область#Здоровье#Тура#Вода#Экологическая катастрофа#Осадки#Обмеление#Анна Громова
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