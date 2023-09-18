Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры

Тюменцы, обсуждая на форумах обмеление Туры, уже на полном серьезе говорят о том, что в пору звать шамана, чтобы вызывать дожди в регионе. «Наш город» связался с потомственным шаманом из ХМАО Тимофеем Молдановым. Он рассказал, что обмеление рек в этом году наблюдается во многих регионах, но отметил, что это естественный природный процесс. Он рассказал, что шаманы готовы вызвать дожди для тушения лесных пожаров, а для таких ситуаций больше подойдет песенка- приговорка, которую поют дети, но предупредил, что не стоит вызывать дождь в солнечную погоду. Лучше это делать, когда на небе сгустятся тучи.