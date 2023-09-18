Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
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Updated Сегодня, 01:05
Во время рекордного обмеления рек в Чехии в 2018 году ученые обнаружили на выступившем дне камни с загадочными надписями: «WENN DU MICH SIEHST, DANN WEINE», что в переводе означает «Если увидишь меня, плачь». Такие записи наносили на валунах, в частности, в 1811, 1842, 1868, 1921 годах и свидетельствовали о катастрофической засухе, которая несла вслед за собой неурожаи и эпидемии. Мало того, что воды становилось мало, она была еще и очень плохого качества.
Подобных камней в реке Туре не было, но и так понятно, что ситуация с водной артерией Тюмени становится катастрофической. Этим летом Тура обновила исторический минимум, опустившись до — 85 сантиметров от поста. В целом за лето уровень воды упал на 258 сантиметров.
«Ситуация с Турой — это, конечно, тяжелый случай. Не дай бог они войдут с таким уровнем воды в зимнюю межень (период, когда водная гладь покрывается коркой льда, — прим. Ред.). Она еще более опасная чем летняя, тогда сразу минеральный состав воды меняется: солей больше. И так вода в Туре не очень хорошего качества», — оценивает обстановку известный климатолог Екатерина Пестрякова.
По словам климатолога, спасти ситуацию могут только обильные осадки осенью.
В Тюменской области, по данным сайта Gismeteo, осенний сезон будет нетипичным. Среднесуточная температура вплоть до ноябрьских заморозков составит около 13°C. Умеренные осадки уже прошли 10 сентября, следующие ожидаются только 19 числа. Синоптики отмечают, что и вторая часть осени будет теплее относительно среднесезоного показателя в целом. Осадки ожидаются умеренные в период 15-го октября.
В «Яндекс.Погоде» отмечают, что в сентябре над Тюменской областью осадки пройдут на протяжении 17 дней, при этом они будут слабыми, непродолжительными и не повсеместными, в октябре ожидается всего 7 дней с длительными осадками.
По данным сайта Росгидромета, обстановка в реке Туре на 15 сентября, уровень воды ниже неблагоприятно низких отметок сохранится, и в дальнейшем прогноз специалистов также неблагоприятен.
Если в осенний период выпадет мало дождевых осадков или вообще их не выпадет, река фактически останется без дополнительного поверхностного питания, а также без подпитки грунтовыми водами, подчеркивает кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Лариса Переладова.
Она пояснила, что из-за отсутствия осадков, река при низком уровне быстро будет скована морозами.
«В этом случае может сложиться такая ситуация, что концентрации растворенных веществ, а также, возможно, каких-то загрязняющих веществ, могут резко возрасти. Тогда, действительно, качество воды в реке Туре может существенно ухудшиться», — пояснила специалист.
Переладову беспокоит тот факт, что водозабор для питьевых нужд горожан будет продолжаться из Туры и зимой.
«Если осень нас подведет с осадками, то действительно зимой может сложиться сложная ситуация, но будем надеяться на мощности очистных сооружений. Вопрос может остро встать не только из-за чистоты, но и количество воды», — говорит Лариса Переладова.
Впрочем, специалист призывает не впадать в панику. По ее словам, ситуацию может исправить зима с обильными снегопадами и активное таяние снега в весенний период.
«Если запас снега будет обильным, причем его сход будет происходить достаточно активно, будет солярная солнечная весна, то забегание [талых вод] до русла реки Туры будет происходить достаточно быстро. Тогда вода в Туре будет разбавляться, увеличится ее количество, соответственно, концентрации многих веществ будут меняться, и картина сможет измениться в лучшую сторону», — делает обнадеживающий прогноз эксперт.
По словам Переладовой, многое в наполнении реки зависит от хода природных процессов и в какой-то момент маловодная фаза может преломиться в сторону водности.
Тюменцы, обсуждая на форумах обмеление Туры, уже на полном серьезе говорят о том, что в пору звать шамана, чтобы вызывать дожди в регионе. «Наш город» связался с потомственным шаманом из ХМАО Тимофеем Молдановым. Он рассказал, что обмеление рек в этом году наблюдается во многих регионах, но отметил, что это естественный природный процесс. Он рассказал, что шаманы готовы вызвать дожди для тушения лесных пожаров, а для таких ситуаций больше подойдет песенка- приговорка, которую поют дети, но предупредил, что не стоит вызывать дождь в солнечную погоду. Лучше это делать, когда на небе сгустятся тучи.
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