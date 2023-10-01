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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Уровень воды в тюменской Туре перешагнул критическую отметку

Ниже критической точки: уровень воды в Туре опустился до -93 сантиметров

1 октября 2023, 04:57
Фото: 1MI

Уровень воды в тюменской Туре перешагнул критическую отметку

Тюменская река Тура продолжается мелеть с катастрофической скоростью. Критическая отметка в -90 сантиметров уже достигнута. За последние сутки уровень воды в Туре опустился еще на 4 сантиметра и теперь составляет -93 сантиметра над нулевой отметкой.
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Тура

За неполную неделю вода в реке убыла на 20 сантиметров — 20 сентября уровень воды составлял -73 сантиметра над нулем поста.

20 сентября уровень воды в Туре был ниже нулевой отметки на 49 сантиметров. Вода в реке прибывала в период с 6 по 20 сентября.

По словам экспертов, обмеление Туры может существенно изменить состав воды, что не лучшим образом скажется на здоровье горожан. По словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, при низком уровне воды зимой река быстро будет скована морозами. И в этом случае есть вероятность того, что концентрация растворенных веществ и загрязняющих может резко возрасти.

В настоящее время, уверены экологи, спасти Туру от катастрофического обмеления могут лишь обильные осадки. В противном случае, проблема может возникнуть не только с качеством, но и количеством воды.

Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры
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По прогнозам синоптиков Gismeteo, в ближайшую неделю в Тюмени и Свердловской области (там находятся истоки реки) дождей не ожидается. Обильные осадки вероятны только с 9 октября — в период с 9 по 16 октября прогнозируется выпадение до 16 мм осадков ежедневно.

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