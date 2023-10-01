Ниже критической точки: уровень воды в Туре опустился до -93 сантиметров

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
За неполную неделю вода в реке убыла на 20 сантиметров — 20 сентября уровень воды составлял -73 сантиметра над нулем поста.
20 сентября уровень воды в Туре был ниже нулевой отметки на 49 сантиметров. Вода в реке прибывала в период с 6 по 20 сентября.
По словам экспертов, обмеление Туры может существенно изменить состав воды, что не лучшим образом скажется на здоровье горожан. По словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, при низком уровне воды зимой река быстро будет скована морозами. И в этом случае есть вероятность того, что концентрация растворенных веществ и загрязняющих может резко возрасти.
В настоящее время, уверены экологи, спасти Туру от катастрофического обмеления могут лишь обильные осадки. В противном случае, проблема может возникнуть не только с качеством, но и количеством воды.
По прогнозам синоптиков Gismeteo, в ближайшую неделю в Тюмени и Свердловской области (там находятся истоки реки) дождей не ожидается. Обильные осадки вероятны только с 9 октября — в период с 9 по 16 октября прогнозируется выпадение до 16 мм осадков ежедневно.