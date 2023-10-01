Ниже критической точки: уровень воды в Туре опустился до -93 сантиметров

По словам экспертов, обмеление Туры может существенно изменить состав воды, что не лучшим образом скажется на здоровье горожан. По словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, при низком уровне воды зимой река быстро будет скована морозами. И в этом случае есть вероятность того, что концентрация растворенных веществ и загрязняющих может резко возрасти.