«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Все лето тюменцы наблюдали, как Тура иссыхает прямо у них на глазах. Экологи последние несколько лет били тревогу, стараясь обратить внимание властей на состоянии реки и добиться проведения работ, которые помогли бы Туре сохранить уровень воды. Но в Тюмени уровень воды сегодня обновил исторический минимум в -95 сантиметров, что навеивает мысли о том, что скоро реки в Тюмени не будет вовсе.
Гидролог Сергей Демченко в разговоре с корреспондентом «Нашего города» высказал предположение, что река на самом деле может прекратить свое существование. Он сообщил, что в России уже отмечается тенденция на обмеление больших рек и полное исчезновение малых.
«Многие говорят о том, что даже после засухи и сезона „сухих лет“ уровень воды восстановится и все будет хорошо. Однако сценарий может быть иным. Во время длинной засухи в Австралии пересыхали многие реки, многие из которых и по сей день не подают признаков жизни. Безусловно, у нас не такая критическая засуха, как там, однако стоит отметить, что сейчас даже при особенно снежной зиме, наша питающаяся талыми водами Тура, может все равно не получить должный объем воды. Вполне может повториться сценарий последней весны, когда из-за высокого солнечного излучения весь снег слишком быстро испарился. Река недополучила нужных водных ресурсов», — объясняет гидролог.
Однако доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин считает, что говорить о кончине Туры еще рано, ибо осень уже в разгаре, а впереди сезон дождей и снегов, которые смогут восполнить часть утраченной воды.
«Жизнь штука реальная тут ничего не поделаешь. Я не думаю, что можно говорить о полном иссушении реки. Если бы на дворе стоял июль месяц и был бы такой же критический уровень, то да, такие мысли имели бы место. Но сейчас 2 октября и вероятность того, что в ближайшие дни будут осадки — высока, это дает основания для большего оптимизма, что исправляться ситуация будет в лучшую сторону», — говорит Моторин.
Однако уповать на то, что природа сама решит проблему и обмелением реки не стоит, ибо человеческий фактор повлиял на уровень воды в Туре. Причем эта проблема для экологии извечная — человек только берет природный ресурс, не давая ничего взамен.
«У нас давно стояла задача по очистке русла реки. Если бы это было сделано своевременно, то все было бы иначе. Эмоционально можно много чего говорить, понимаете, если бы эти работы по очистке русла были сделаны, я, конечно, не могу это со 100% вероятностью гарантировать, но могли начать свою работу родники и подземные источники, которые ранее прекратили свое существование. Реки также нуждаются в систематическом уходе, а мы привыкли только брать, да и побольше», — говорит профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования».
Александр Моторин рассказал, что сейчас ходит слух о том, что в Свердловской области могли перекрыть сток Туры. Власти соседнего региона могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться воды.
«Подтверждений этой версии пока нет, но проверить ее стоит. Тура носит трансграничный характер, а потому и это имеет место быть», — говорит доктор сельскохозяйственных наук.
Однако популярна и другая версия, связанная с грезами соседей, предполагается, что виною всему Китай и Казахстан, организовавшие масштабные заборы воды из Иртыша, крупными притоками которого являются Тура и Тобол. Однако эколог Ирина Гаврина уверена, что это домыслы, не основанные на фактах.
«Смотреть нужно в сторону ближайших соседей. Повышенный водозабор не мог так сказаться на Туре. Вдобавок, мы же понимаем, что Иртыш и его благополучие также в интересах Казахстана, как и мелеющий Урал. Эти реки питают Каспийское море, Иртыш через Арало-Каспийскую низменность, а Урал напрямую У нас даже существует Российско-Казахстанская комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, где коллективно идет разработка плана по спасению этих рек», — говорит эколог.
Стоит отметить, что проблема обмеления Туры и других рек России несет более глобальный характер, ибо страдают также моря, в которые впадают. Ученые из ФГБУ «КаспМНИЦ» уже отмечали, что уровень воды в Каспийском море сильно регрессирует, за последние 20 лет он упал на полтора метра.
Эксперты отмечают, что заняться улучшением состояния реки можно в любое время. Несмотря на то, что многое уже упущено, не поздно еще выделить средства на расчистку русла реки и углубительные работы.
«Уповать на чудо не стоит? Никто не может гарантировать того, что к весне ситуация может улучшиться, а не усугубиться. А когда реки не станет, мы что делать-то будем?» — задается вопросом гидролог Сергей Демченко.
Вдобавок необходимо провести проверки в соседних регионах, где специалисты оценят состояние стоков Туры. В противном случае, даже дожди и снегопады не помогут тюменской реке восстановиться, что будет чревато не только проблемами с водозабором для жителей города и области, но и экологической катастрофой, которая взлетит на федеральный уровень, а может и выше.