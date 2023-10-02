«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя

Все лето тюменцы наблюдали, как Тура иссыхает прямо у них на глазах. Экологи последние несколько лет били тревогу, стараясь обратить внимание властей на состоянии реки и добиться проведения работ, которые помогли бы Туре сохранить уровень воды. Но в Тюмени уровень воды сегодня обновил исторический минимум в -95 сантиметров, что навеивает мысли о том, что скоро реки в Тюмени не будет вовсе.